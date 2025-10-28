20°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 patagonia
28 de Octubre de 2025
patagonia |
Por Redacción Red43

Abusó de su hermana desde que tenía 5 años y ahora pasará 20 en la cárcel

El sujeto, de 34 años cometió todo tipo de vejaciones. Los hechos ocurrieron en Ushuaia entre 2007 y 2018 tanto en su casa con en un vehículo.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Tribunal de Juicio en lo Criminal del Distrito Judicial Sur condenó este martes a 20 años de prisión a un hombre de 34 años, declarado responsable de abusar sexualmente de su hermana durante más de una década en la ciudad de Ushuaia.

 

La sentencia fue dictada tras comprobarse que el acusado cometió los delitos de abuso sexual simple reiterado en concurso real con abuso sexual con acceso carnal reiterado, ambos agravados por el vínculo y por el grave daño a la salud mental de la víctima, en concurso ideal con promoción de corrupción de menor agravada por el vínculo.

 

Los aberrantes hechos ocurrieron entre los años 2007 y 2018, cuando la víctima era una niña de apenas 5 o 6 años, y continuaron hasta que cumplió los 16. De acuerdo al requerimiento de elevación a juicio, el sujeto abusó de su hermana en numerosas oportunidades, tanto en el domicilio familiar como en un vehículo. Los ataques incluyeron tocamientos y acceso carnal, al menos en cinco ocasiones comprobadas durante el proceso judicial.

 

Luego de conocerse la condena, el Tribunal ordenó la inmediata detención del hombre en carácter de prisión preventiva, hasta tanto la sentencia quede firme. Los fundamentos del fallo serán dados a conocer el martes 28 de octubre a las 19 horas.

 

El Tribunal estuvo integrado por el Dr. Alejandro Pagano Zavalía como presidente y los vocales Dres. Maximiliano García Arpón y Rodolfo Bembihy Videla. La acusación fue sostenida por el Fiscal ante el Superior Tribunal de Justicia, Dr. Eduardo Urquiza, mientras que la defensa del condenado estuvo a cargo del Defensor Público, Dr. Juan Carlos Núñez.

 

Esta condena representa un nuevo paso en la lucha judicial contra los delitos de abuso sexual intrafamiliar, un flagelo que sigue afectando a muchas víctimas en silencio en Tierra del Fuego.

 

.

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Con solo 17 años, creó @fenikks: La marca que transforma 20 tapitas en canilleras y dona a los potreros
2
 Un hombre de Cholila sufrió graves quemaduras en un accidente y la familia pide ayuda para acompañarlo a Buenos Aires
3
 Horror al abrir un freezer: encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre
4
 La NASA activó el protocolo de defensa planetaria ¿Qué es 3I/Atlas?
5
 El Gobierno retoma el proyecto de reforma laboral
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -
Patagonia
patagonia |
Por Red43 -
patagonia |
Por Red43 -