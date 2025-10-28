Chubut y Río Negro: Decomisaron reptiles, drogas y mas de 66 millones de pesos

Integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial “Sierra Grande” realizaron diversos procedimientos sobre el kilómetro 1.308 de la Ruta Nacional Nº 3, detectando infracciones a la Ley 22.421 de Conservación de la Fauna Silvestre, así como irregularidades vinculadas a drogas y dinero de origen desconocido.

Decomiso de reptiles exóticos

Durante el control de un colectivo de larga distancia con origen en Retiro (CABA) y destino Comodoro Rivadavia (Chubut), los gendarmes registraron la bodega del rodado y sometieron una encomienda a escáner portátil.

Tras observar una imagen orgánica sospechosa, se constató la presencia de tres Lagartos Gecko Cacero Tropical, presuntamente originarios de África. Los reptiles serán entregados a Fauna Regional de San Antonio Oeste, en Río Negro, para su resguardo y protección.

Procedimiento por drogas

En paralelo, personal de la Sección “Arroyo Verde” detuvo un vehículo particular procedente de Viedma con destino a Puerto Madryn. En el interior del baúl se encontraron 25 plantas, 12 semillas y 8,30 gramos de una sustancia estupefaciente, los cuales fueron secuestrados conforme a la legislación vigente.

Dinero sin aval legal

Horas más tarde, en otro control sobre el mismo corredor, inspeccionaron un automóvil procedente de Catriló (La Pampa) con destino Comodoro Rivadavia, detectando 66.260.000 pesos argentinos ocultos en distintas partes del rodado, sin documentación que acreditara su legal procedencia, en infracción a la Ley 25.246 de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo.

El conductor quedó en libertad supeditado a la causa, por disposición de la Sede Fiscal Descentralizada de Rawson, que intervino en los tres procedimientos.

