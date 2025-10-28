20°
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Adiós al sueño de correr en Fórmula Uno: el piloto que confesó que mató a su padre

Es un joven que tenía planeado llegar a la máxima categoría del automovilismo mundial. Pero un hecho truncó su anhelo: asesinó a su papá tras una fuerte discusión.
La apacible localidad de Aranda de Duero, en Burgos, España, fue el escenario de un hecho que ha sacudido el mundo del automovilismo. Antolín González, joven expiloto y exsubcampeón de la Fórmula 3 asiática, afronta un proceso judicial tras confesar haber asesinado a su padre en medio de una acalorada discusión.

 

Los hechos, que tuvieron lugar el pasado 5 de julio, se desarrollaron en una nave industrial que albergaba la empresa familiar, dedicada a la venta de aceitunas y encurtidos. Antolín asegura que la desgracia ocurrió en defensa propia, describiendo un altercado violento en el que su padre supuestamente lo atacó con un cuchillo. Tras un breve forcejeo, el expiloto admite haber asestado la cuchillada fatal antes de huir del lugar para deshacerse del arma en el cercano río Arandilla. Horas después, fue arrestado en Sinovas, sin intentar evadir a las autoridades.

A la espera de que la justicia determine su responsabilidad en el trágico suceso, Antolín González permanece bajo prisión preventiva. Su defensa plantea que el desenlace fue una reacción desafortunada para protegerse, factor que, de comprobarse, podría atenuar la pena por homicidio. Las autoridades han prometido una investigación exhaustiva para esclarecer los eventos, pues el automovilismo español sigue consternado por el impacto de la noticia.

González, que hasta entonces no contaba con antecedentes penales, era conocido por su destreza y talento en las pistas. A pesar de su prometedora carrera, las dificultades financieras truncaron su sueño de llegar a la Fórmula 1, una meta para la que no dejó de prepararse desde edades tempranas. Desde niño, Antolín se destacaba en el karting, mostrando aptitud y rompiendo récords con tan solo 8 años. Esta vocación lo llevó a experiencias destacadas en la Fórmula 4 Española y torneos asiáticos exitosos.

El talento del joven piloto parecía imparable, y su trayectoria lo llevó a codearse con los mejores en diversas competiciones internacionales. No obstante, sin el apoyo económico necesario, su ascenso se detuvo abruptamente, relegando al olvido el potencial que un día se consideró sin límites.

 

 

 

 

