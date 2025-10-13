Liberación de los últimos rehenes en Gaza: ¿Quiénes son los tres argentinos que regresan a casa?

Este lunes, Hamas anunció la liberación de 20 rehenes que fueron entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en la Franja de Gaza. La medida se produce en el marco de un acuerdo aceptado por el gobierno de Israel y Hamas, tras la implementación de un plan de 20 pasos impulsado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que incluye un cese al fuego de 72 horas y la excarcelación de casi 2.000 prisioneros palestinos.

Entre los liberados se encuentran tres argentinos: Eitan Horn, docente de 38 años, y los hermanos Ariel y David Cunio, israelíes hijos de padres argentinos.

Quién es Eitan Horn

Eitan Horn fue secuestrado junto a su hermano Iair el 7 de octubre de 2023, durante los ataques a su kibutz, Nir Oz. Al sonar las sirenas, ambos hermanos se refugiaron en el cuarto de seguridad de su vivienda, pero finalmente fueron capturados.

En febrero de este año, Iair Horn fue liberado en un intercambio previo de rehenes por presos. Meses después, un video propagandístico de Hamas mostraba a Eitan despidiéndose de su hermano y pidiendo el fin del conflicto: “Mi hermano se va, y yo me tengo que quedar aquí. Firmen la segunda y la tercera fase del acuerdo. Ya está bien de esta guerra”, decía el docente.

El padre, Itzik Horn, había manifestado días atrás su deseo de reencontrarse con Eitan y anticipó que ya estaba preparando un “asado” para su regreso.

La liberación de Ariel y David Cunio

Los hermanos Ariel (28) y David Cunio (35) fueron capturados junto a sus familias en el mismo kibutz. Parte de la familia ya había sido liberada en intercambios anteriores:

Las hijas de David, liberadas en noviembre de 2023

Arbel Yehud, pareja de Ariel, liberada en enero de 2025

Otros miembros de la familia Cunio, liberados en noviembre de 2023

En total, la familia llegó a tener ocho miembros secuestrados por Hamas.

La madre, Silvia Cunio, expresó su emoción tras la noticia: “Fue algo sorprendente, no me lo esperaba, una emoción muy grande… Mis hijos son fuertes y siempre tuvieron esperanzas”.

O.P.