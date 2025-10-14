13°
Martes 14 de Octubre de 2025
Se perdieron en la montaña y pasaron horas atrapados en un barranco

Tras horas de búsqueda, Gendarmería logró localizar y poner a salvo a dos hombres de 46 años que habían quedado atrapados en un barranco en zona de Las Leñas.
Por Redacción Red43

Dos andinistas oriundos de Rosario, Santa Fe, fueron rescatados en la madrugada del lunes luego de extraviarse mientras realizaban senderismo en la zona de Las Leñas, cerca de la cascada del arroyo Agua Salada, en Mendoza. Ambos se habían desorientado del camino y quedaron inmovilizados en un barranco, sin posibilidad de salir por sus propios medios.

 

El operativo fue encabezado por el Grupo Especial de Alta Montaña (GEAM), dependiente del Escuadrón 27 “Uspallata” de Gendarmería Nacional, que activó de inmediato el protocolo de búsqueda y rescate tras el aviso recibido en el kilómetro 1227 de la Ruta Nacional 7.

 

Con equipos técnicos de alta montaña, cuerdas, arneses, cascos y elementos de escalada, los gendarmes lograron llegar hasta los excursionistas y montar un sistema de polipasto con poleas y anclajes artificiales que permitió su ascenso seguro desde el terreno escarpado.

 

 

El rescate culminó cerca de las 3 de la madrugada, cuando los dos hombres fueron trasladados a la Sección Reforzada Punta de Vacas, donde recibieron atención médica, alimentos e infusiones calientes.

 

Según informó Gendarmería, ambos se encuentran en buen estado de salud, tras superar el susto y las bajas temperaturas de la montaña mendocina.

 

 

 

O.P.

 

