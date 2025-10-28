La Municipalidad avanza con obras viales para mejorar la conectividad en Esquel

La Municipalidad de Esquel, a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Municipales y la secretaría de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, continúa ejecutando obras viales en distintos puntos de la ciudad, con el objetivo de mejorar la conectividad urbana y acompañar el crecimiento ordenado.

En las últimas horas, se realizó la compactación del tramo de calle 25 de mayo, entre Alsina y Roggero, donde se iniciará la pavimentación de los primeros 25 metros. Una vez finalizada la obra, el pavimento se extenderá hasta la calle Don Bosco, completando así una importante intervención sobre una arteria clave para la circulación.

Paralelamente, avanzan las tareas de movimiento de suelo en la calle Antártida Argentina, entre Don Bosco y Desalojo del 37. En este sector, donde ya se construyeron los cordones cuneta meses atrás, en los próximos días comenzará la colocación de adoquines, trabajo que se lleva adelante junto a cooperativas locales, generando empleo en el rubro de la construcción.

Cada una de estas acciones forma parte del plan estratégico de gestión, impulsado por le intendente Matías Taccetta, en el cual se prioriza la planificación, el orden y la ejecución de obras concretas para los vecinos de la ciudad. Trabajos que fueron solicitados hace muchos años y hoy son una realidad.





T.B