Un hombre cayó de una altura en un local y fue trasladado al hospital

Un hombre resultó herido este martes por la mañana tras sufrir una caída desde altura en un local comercial ubicado sobre la Avenida San Martín, entre Viamonte y Paso, en El Bolsón.

Al llegar al lugar, los bomberos encontraron a un hombre tendido en el suelo, consciente pero sin recordar lo ocurrido. El equipo de emergencia realizó maniobras de restricción e inmovilización cervical y de columna, antes de trasladarlo al nosocomio para su evaluación médica.

Trabajaron en el sitio Bomberos Voluntarios, personal del Hospital de Área El Bolsón y fuerzas de seguridad.

O.P.