Martes 28 de Octubre de 2025
RED43 comarca-andina Fiesta Regional del MateEl Maitén
28 de Octubre de 2025
comarca-andina |
Por Redacción Red43

Llega la 3° Fiesta Regional del Mate: ¿Cuándo y dónde será?

El Maitén se prepara para recibir una nueva edición de la Fiesta Regional del Mate. Te contamos cuándo será, qué actividades habrá y por qué esta celebración ya es un clásico en la cordillera chubutense.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El Maitén se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Regional del Mate. La cita será el 8 y 9 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

 

Una tradición que une a toda la Comarca Andina

 

En su tercera edición, la Fiesta Regional del Mate ofrecerá dos jornadas con danzas, shows en vivo, food trucks, concursos, artesanos y productores. La propuesta busca poner en valor al mate como símbolo de encuentro, amistad y cultura popular argentina.

 

 

Programación y propuestas

 

Durante ambas jornadas habrá una variada oferta gastronómica, con platos regionales y productos locales, además de música en vivo, danzas tradicionales y espectáculos artísticos.

 

Se podrá recorrer el paseo de artesanos, y participar en concursos.

 

 

O.P.

 

