Llega la 3° Fiesta Regional del Mate: ¿Cuándo y dónde será?

El Maitén se prepara para vivir una nueva edición de la Fiesta Regional del Mate. La cita será el 8 y 9 de noviembre, con entrada libre y gratuita.

Una tradición que une a toda la Comarca Andina

En su tercera edición, la Fiesta Regional del Mate ofrecerá dos jornadas con danzas, shows en vivo, food trucks, concursos, artesanos y productores. La propuesta busca poner en valor al mate como símbolo de encuentro, amistad y cultura popular argentina.

Programación y propuestas

Durante ambas jornadas habrá una variada oferta gastronómica, con platos regionales y productos locales, además de música en vivo, danzas tradicionales y espectáculos artísticos.

Se podrá recorrer el paseo de artesanos, y participar en concursos.

O.P.