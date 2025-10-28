21° 10°
Comarca Andina, Argentina
Martes 28 de Octubre de 2025
28 de Octubre de 2025
Histórico premio en la Comarca Andina: Un solo apostador se lleva más de $2.372 millones en el Quini 6

El último sorteo del Quini 6 dejó una noticia histórica para la Comarca Andina: un solo apostador se llevó $2.372.600.000 al acertar los seis números de la modalidad Tradicional. ¿Cuáles fueron los números de la suerte?
El cupón ganador fue vendido en la Agencia Oficial N°64, ubicada en Sarmiento 2388, local 1, de El Bolsón. Este es el premio más grande jamás otorgado en la historia del Quini 6 en Río Negro, un verdadero golpe de suerte que coloca a la localidad cordillerana en el centro de todas las miradas.

 

Los números de la suerte

 

Los números que cambiaron la vida del ganador fueron: 43 – 42 – 36 – 39 – 11 – 29.

 

El afortunado logró lo que millones de apostadores sueñan cada semana: convertirse en millonario gracias a la fortuna y al juego responsable en una agencia oficial.

 

 

Cobro del premio

 

El ganador o ganadora tiene 15 días corridos para cobrar el pozo, presentando el cupón original en la agencia correspondiente.

 

En Río Negro, todo lo recaudado a través de la Ley K48 se distribuye en obras de acción social, incluyendo salud, educación, bomberos, cultura, turismo, deporte, desarrollo y emergencia social.

 

 

 

O.P.

 

