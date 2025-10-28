21°
28 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Una conductora perdió el control en Ruta 40 al esquivar un pozo

Bomberos Voluntarios asistieron a una mujer que despistó su vehículo cerca de Gendarmería. Ocurrió en la mañana de este martes.
Por Redacción Red43

En la mañana de este martes, alrededor de las 11:30, se registró un accidente sobre la Ruta Nacional 40 Sur, a la altura del puesto de Gendarmería, en El Bolsón.

 

Según informaron desde el cuartel de Bomberos Voluntarios de El Bolsón, el siniestro ocurrió cuando la conductora de un Renault Sandero perdió el control del vehículo al intentar esquivar un pozo en la calzada.

 

 

El auto terminó sobre calle Las Heras, sin que se registraran lesiones ni daños importantes. Los bomberos brindaron atención primaria a la ocupante, quien se encontraba en buen estado de salud y no requirió traslado al hospital.

 

En el lugar trabajaron efectivos de Bomberos Voluntarios, Policía, Tránsito, Gendarmería y personal del Hospital, que confirmaron la ausencia de pérdidas de combustible u otros fluidos peligrosos.

 

 

O.P.

 

