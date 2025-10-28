Alexis Pantaenius hizo un balance de su gestión en la UNPSJB

El delegado zonal de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco (UNPSJB) en Esquel, Alexis Pantaenius, hizo un balance de sus cuatro años de gestión, calificándola como "muy buena" a pesar de los desafíos financieros que afectaron a la universidad en los últimos años. Pantaenius, quien dejará su cargo el 17 de noviembre, resaltó los avances en proyectos de investigación, extensión y las significativas mejoras realizadas en la infraestructura de la sede.

"Llega a su fin esta etapa de estos cuatro años, esta oportunidad que tuve de estar al frente de la delegación zonal. Han sido unos gratos cuatro años, digamos, en un resumen general," comenzó Pantaenius. El delegado explicó que su trabajo principal fue conciliar intereses, reconociendo que "muchas veces hay gente que por ahí no se puede de alguna forma lograr todo".

Pantaenius destacó el esfuerzo por impulsar proyectos de investigación, mencionando el proyecto de cannabis, aunque lamentó que la falta de financiamiento en los últimos años impidió su concreción total. No obstante, enfatizó que, con lo adquirido, se siguen brindando servicios a la comunidad.

El delegado subrayó que la sede Esquel priorizó la extensión y la transferencia de conocimientos para que la universidad "se inserte en las diferentes instituciones, diferentes espacios locales": "De nada sirve que nosotros investiguemos cuando esa investigación queda en un papel archivado en la universidad, creo que con eso se trabajó mucho".

Uno de los logros más visibles de la gestión fue la mejora de la infraestructura. Pantaenius mencionó que se lograron "grandes avances" en la Facultad de Ingeniería y la concreción de acreditaciones para diversas carreras.

Respecto a los cinco edificios a cargo de la delegación, se enfocó en hacerlos "acordes, cómodos y funcionales":

Edificio de Aulas: El edificio, que nunca había sido terminado, fue revocado y pintado. Se mejoraron los accesos y se crearon aulas prácticas para la Facultad de Ciencias Económicas y laboratorios para la Facultad de Ciencias Naturales.

Delegación Funcional: Se solucionó el problema de vandalismo en el edificio administrativo mediante el cierre del predio.

Comedor Universitario: Se instaló el buffet y una cocina, quedando "a nada de poder lograrlo" como un comedor universitario.

Obras Pendientes: Quedaron como pendientes la finalización de la obra del aula práctica de Jurídicas (cuya licitación ya salió) y la mejora de los accesos con el adoquinado.

Pantaenius dejará su cargo el 17 de noviembre, y mañana se elegirá a su sucesor a través de un consejo zonal. El delegado expresó su confianza en el nuevo rector electo de la UNPSJB, Gustavo Fleitas, a quien calificó como una "muy buena persona" y con una "excelente gestión" previa en la Facultad de Ciencias Jurídicas.

Alexis se mostró aliviado por dejar la sede con una persona que garantiza un buen diálogo con las autoridades centrales, un aspecto que históricamente ha sido un desafío para las sedes locales: "Yo creo que en esta gestión va a ser una gestión donde va a haber un buen diálogo con la sede que quizás era lo que a mí me preocupaba... es algo que por ahí me da un alivio en cuanto a dejar una sede que va a poder tener un diálogo y que va a tener una persona que va a responder por las necesidades".



T.B