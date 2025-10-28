13°
19° 11°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 28 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos Trevelin
28 de Octubre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

Abren las inscripciones para un nuevo concurso de talentos en la región: "Encuentro sonoro"

La productora Nexo propone llevar nuevas propuestas a grandes escenarios locales. Los detalles de la inscripción y las instancias de evaluación.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Hoy se presenta formalmente el proyecto artístico de Nexo Producciones llamado "Encuentro sonoro".

 

Se trata de una oportunidad única de participar de un show íntegramente realizado por Nexo Producciones Artísticas y que, a través de distintas etapas, seleccionará a los mejores exponentes de la región para participar del mismo.

 

El concurso tendrá cuatro instancias eliminatorias, con el objetivo de encontrar los mejores participantes para el show final.

 

Estas cuatro etapas son:

 

CASTING: se puede anotar gratuitamente para participar toda persona o banda que quiera mostrar lo que sabe hacer. De esta primera presentación surge una selección que pasa a la siguiente etapa.

 

SELECCIÓN: en esta etapa, los seleccionados deberán presentar una canción con una puesta en escena (teniendo la oportunidad de ser orientados para eso por los integrantes de Nexo Producciones Artísticas), y bajo la mirada de un jurado seleccionado, compiten por pasar a la final.

 

FINAL: de los finalistas, el jurado arma un listado con los mejores, los cuales conforman el show final.

 

SHOW: un recital de primer nivel, cuya programación estará conformada por los que obtuvieron los primeros puestos de la final.

 

En la mañana de hoy se presentan las fechas de "Casting" que se realizarán en Trevelin  el 30 de noviembre y el 14 de diciembre en el Salón Central.

 

El formulario se puede completar en:

 

https://sites.google.com/view/encuentrosonoro/home/c%C3%B3mo-participar

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 “La gente pide obras y sin embargo vota un gobierno que deliberadamente no hace obras”
2
 Leandro Franco, oficial del Servicio Penitenciario, se recibió de abogado y celebró su logro en Esquel
3
 Llegan las bicicletas acuáticas a La Zeta: Una propuesta de turismo inclusivo y "cero impacto" para Esquel
4
 Tragedia en Misiones: 9 muertos y un estremecedor audio del conductor antes de morir
5
 ¿Qué pasa si no votaste en las elecciones 2025 en Chubut?
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -