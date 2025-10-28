Abren las inscripciones para un nuevo concurso de talentos en la región: "Encuentro sonoro"

Hoy se presenta formalmente el proyecto artístico de Nexo Producciones llamado "Encuentro sonoro".

Se trata de una oportunidad única de participar de un show íntegramente realizado por Nexo Producciones Artísticas y que, a través de distintas etapas, seleccionará a los mejores exponentes de la región para participar del mismo.

El concurso tendrá cuatro instancias eliminatorias, con el objetivo de encontrar los mejores participantes para el show final.

Estas cuatro etapas son:

CASTING: se puede anotar gratuitamente para participar toda persona o banda que quiera mostrar lo que sabe hacer. De esta primera presentación surge una selección que pasa a la siguiente etapa.

SELECCIÓN: en esta etapa, los seleccionados deberán presentar una canción con una puesta en escena (teniendo la oportunidad de ser orientados para eso por los integrantes de Nexo Producciones Artísticas), y bajo la mirada de un jurado seleccionado, compiten por pasar a la final.

FINAL: de los finalistas, el jurado arma un listado con los mejores, los cuales conforman el show final.

SHOW: un recital de primer nivel, cuya programación estará conformada por los que obtuvieron los primeros puestos de la final.

En la mañana de hoy se presentan las fechas de "Casting" que se realizarán en Trevelin el 30 de noviembre y el 14 de diciembre en el Salón Central.

El formulario se puede completar en:

https://sites.google.com/view/encuentrosonoro/home/c%C3%B3mo-participar

