24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
Entre drogas y angustia: Lourdes Fernández fue encontrada y su expareja quedó detenido

La cantante y ex Bandana, Lourdes Fernández, fue hallada en un departamento de Palermo y trasladada al hospital. Su expareja fue detenido cuando intentaba esconderse en un placard.
Tras ser encontrada en un departamento del barrio porteño de Palermo, la cantante Lourdes Fernández recibió atención médica y fue dada de alta, según el parte médico difundido por la periodista Mercedes Ninci en Radio Mitre.

 

Estado de salud y atención médica

 

De acuerdo con la historia clínica, Lourdes refirió consumo de cocaína y alcohol, aunque el análisis de alcoholemia resultó negativo, y los tests de drogas aún no habían sido procesados al momento de la evaluación.
Además, mencionó consumo de benzodiazepinas por insomnio y que había abandonado su tratamiento psicoterapéutico.

 

El informe indica que ingresó con dolor de garganta, por lo que se le indicó un antibiótico.
No se registraron lesiones visibles ni signos de haber sido golpeada. Lourdes se retiró por sus propios medios del hospital acompañada por una amiga, y no quiso mantener contacto con su madre.

 

La denuncia y el operativo policial

 

El episodio comenzó con la denuncia de Mabel Fernández, madre de la cantante, quien informó a la Comisaría Vecinal 14 B que no tenía contacto con su hija desde el 4 de octubre. La noticia rápidamente se viralizó.

 

 

Horas después, la Justicia ordenó un allanamiento en el departamento de Leandro García Gómez, en la calle Ravignani, Palermo. Allí, la Policía encontró a Lourdes en mal estado y detuvo a su expareja, quien intentaba esconderse en un placard.
Durante la madrugada, la artista fue trasladada al Hospital Fernández, recibió asistencia médica y posteriormente fue dada de alta.

 

Declaraciones y versiones del entorno

 

Mientras la situación se desarrollaba, Lourdes intentó tranquilizar a sus seguidores con un video en Instagram, aunque su entorno expresó preocupación por su seguridad.
Su amiga y productora Ioja declaró en Puro Show (El Trece):

 

“Estoy muy angustiada. Lourdes está con el golpeador en la casa de él”.

 

Tras recibir atención médica, se confirmó que su estado físico no presentaba heridas, y que la cantante se encontraba estable al abandonar el hospital.

 

Cronología breve

 

  1. 4 de octubre: Lourdes pierde contacto con su madre.

     

  2. Denuncia: Mabel Fernández acude a la Comisaría 14 B.

     

  3. Allanamiento: Policía encuentra a Lourdes en Palermo; expareja detenido.

     

  4. Hospital: Evaluación médica indica consumo de drogas y benzodiazepinas, sin lesiones visibles.

     

  5. Alta médica: Lourdes abandona el hospital acompañada por una amiga.

     

 

O.P.

 

