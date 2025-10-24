10°
Esquel, Argentina
Viernes 24 de Octubre de 2025
24 de Octubre de 2025
"Cuna de papel": Una obra de teatro dispuesta en La Biblio de Trevelin

Male De Vita es la encargada de llevar a escena este biodrama, hoy viernes a las 21 horas en el espacio ubicado en calle Libertad 267.
Hoy viernes 24 de octubre, en la Biblio de Trevelin y a las 21 horas, se presentará la obra teatral "Cuna de papel".

 

"¿Alguna vez pensaste que tu vida parece una obra de teatro?", enuncian desde la invitación al espectáculo, que es con entrada a la gorra: "Una niña nace entre libros, acunada entre olor a tinta y cartoné. El mundo donde da sus primeros pasos tiene estanterías cinco veces más grandes que ella, en una familia donde lo que importa se dice con cita bibliográfica. Este sólido universo comienza mostrar sus grietas y fragilidades a medida que ella crece, se mueve, corre, canta rompiendo el silencio de esta crisálida de papel".

 


La obra encuentra en La Biblio el escenario ideal, siendo un "Biodrama que se fuga hacia la ficción, buscando despabilar a las bibliotecas habitándolas con acción teatral".

 

Male de Vita es la encargada de llevar a escena esta obra, una producción de @cheje.teatro con el apoyo de  @inteatro.ar @fnaargentina @educacionchubut @bibliodetrevelin

 

Entrada a voluntad, pero capacidad limitada, por lo que se recomienda hacer reservas 2945-465036

 

La Biblio de Trevelin se encuentra en calle Libertad 267.

 

SL

 

