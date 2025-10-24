En su gira patagónica, llega a Trevelin el compositor Tincho Acosta

Tincho Acosta es cantautor, compositor, guitarrista y productor musical. Nacido en Quilmes, vivió largo tiempo en Bariloche y también en La Plata.

Con su personal enfoque, tiene discos compuestos con guitarra de 7 cuerdas, o también en banda completa.

Su música narra historias a través de imágenes. Su mirada enhebra aquello que observa, hilado por dulces melodías y una riqueza armónica, reflejo de su incansable búsqueda por transmitir aquello inabarcable para las palabras.

Estará de gira en la región, y abre el espectáculo el pianista Hernán Miguez, radicado en la zona hace años y recorriendo el repertorio popular del tango al rock, en formaciones como las de Agustín Cristiani a dúo, o en la banda Nos Siguen Pegando donde recrean el repertorio de Charly Garcia.

Este sábado, a las 21 horas el espacio de Casa Hexágona es reducido por lo que se recomienda reservar tu lugar, al número 2945691927.

La dirección del lugar es en zona rural de Trevelin, pero no muy lejos, por lo que al mismo teléfono se recomienda contactar al momento de la reserva,

Entrada a un valor de $15mil o 2x$25mil, pero desde la Casa recuerdan que "no es excluyente, porque el arte es para todos":

SL