10°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Viernes 24 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 espectaculos Trevelin
24 de Octubre de 2025
espectaculos |
Por Redacción Red43

En su gira patagónica, llega a Trevelin el compositor Tincho Acosta

Compartirá su espectáculo el sábado en Casa Hexágona, y abrirá la noche el pianista Hernán Miguez.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Tincho Acosta es cantautor, compositor, guitarrista y productor musical. Nacido en Quilmes, vivió largo tiempo en Bariloche y también en La Plata.

 

Con su personal enfoque, tiene discos compuestos con guitarra de 7 cuerdas, o también en banda completa.

 

Su música narra historias a través de imágenes. Su mirada enhebra aquello que observa, hilado por dulces melodías y una riqueza armónica, reflejo de su incansable búsqueda por transmitir aquello inabarcable para las palabras. 

 

Estará de gira en la región, y abre el espectáculo el pianista Hernán Miguez, radicado en la zona hace años y recorriendo el repertorio popular del tango al rock, en formaciones como las de Agustín Cristiani a dúo, o en la banda Nos Siguen Pegando donde recrean el repertorio de Charly Garcia.

 

Este sábado, a las 21 horas el espacio de Casa Hexágona es reducido por lo que se recomienda reservar tu lugar, al número 2945691927.

 

La dirección del lugar es en zona rural de Trevelin, pero no muy lejos, por lo que al mismo teléfono se recomienda contactar al momento de la reserva, 

 

Entrada a un valor de $15mil o 2x$25mil, pero desde la Casa recuerdan que "no es excluyente, porque el arte es para todos":

 

SL

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Trío sexual en la calle y sobre un colchón de dos plazas terminó con agresiones y amenazas
2
 De Natatorio N° 2 a Playón del Chanico: La Municipalidad avanza en la recuperación de obras abandonadas
3
 "Tenían que cuidarlo, no matarlo": Jefes policiales y un sargento son juzgados por jurados por la muerte de Tino John
4
 ¡Atención vecinos! Comenzó la veda electoral
5
 Tras 11 años de abandono, el Natatorio N° 2 del Barrio Badén será inaugurado con una inversión municipal de $400 millones
1
 Con fuerte presencia en la calle, Maira Frías (LLA) consolida su candidatura en Chubut
2
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 Maira Frias, la candidata de Milei en Chubut, continúa recorriendo la provincia
5
 Se reporta que más de 7 millones de estadounidenses marcharon bajo el lema "No a los reyes" contra Donald Trump
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -
Espectáculos
espectaculos |
Por Red43 -
espectaculos |
Por Red43 -