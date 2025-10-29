Incendio en la zona de Esquel: trabajaron brigadistas, bomberos, policía, Ejército y personal del GRIM

Un incendio forestal se registró en la tarde de ayer en la zona de Esquel. El fuego se originó en el campo de Roberts y, al avanzar, cruzó el alambre hacia el sector de Jenkins.

De acuerdo a lo informado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el siniestro afectó aproximadamente entre dos y media y tres hectáreas.

En el lugar trabajaron brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Esquel y Trevelin, junto con bomberos voluntarios del cuartel local.

También participó personal policial desde el inicio del hecho, con presencia de efectivos de la Comisaría Primera, quienes colaboraron en el control de accesos debido a la gran cantidad de personas y vehículos de emergencia que se acercaron al sitio.

Asimismo, brindaron apoyo integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), personal del Ejército Argentino que se encontraba realizando prácticas en las cercanías y trabajadores del propio campo, quienes colaboraron activamente en las tareas de control.

Gracias al rápido accionar de todos los equipos intervinientes, el incendio logró ser contenido y se evitó una mayor propagación.