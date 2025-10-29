12°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
29 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Incendio en la zona de Esquel: trabajaron brigadistas, bomberos, policía, Ejército y personal del GRIM

Un incendio forestal se registró en la tarde de ayer en la zona de Esquel. El fuego se originó en el campo de Roberts y, al avanzar, cruzó el alambre hacia el sector de Jenkins.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

Incendio en la zona de Esquel: trabajaron brigadistas, bomberos, policía, Ejército y personal del GRIM

 

Un incendio forestal se registró en la tarde de ayer en la zona de Esquel. El fuego se originó en el campo de Roberts y, al avanzar, cruzó el alambre hacia el sector de Jenkins.

 

De acuerdo a lo informado por el Servicio Provincial de Manejo del Fuego, el siniestro afectó aproximadamente entre dos y media y tres hectáreas.

 

En el lugar trabajaron brigadistas del Servicio Provincial de Manejo del Fuego de Esquel y Trevelin, junto con bomberos voluntarios del cuartel local.

 

También participó personal policial desde el inicio del hecho, con presencia de efectivos de la Comisaría Primera, quienes colaboraron en el control de accesos debido a la gran cantidad de personas y vehículos de emergencia que se acercaron al sitio.

 

Asimismo, brindaron apoyo integrantes del Grupo de Respuesta Inmediata Motorizada (GRIM), personal del Ejército Argentino que se encontraba realizando prácticas en las cercanías y trabajadores del propio campo, quienes colaboraron activamente en las tareas de control.

 

Gracias al rápido accionar de todos los equipos intervinientes, el incendio logró ser contenido y se evitó una mayor propagación.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror al abrir un freezer: encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre
2
 Alerta por foco ígneo en Jenkins: Brigada Esquel, Bomberos y Ejército trabajan en el combate del fuego
3
 Policía y Bomberos trabajan frente a la Escuela N° 713 por humo en una camioneta
4
 La NASA activó el protocolo de defensa planetaria ¿Qué es 3I/Atlas?
5
 Esquel: Condenado a 8 meses de prisión efectiva un hombre por "exceso en la defensa"
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -