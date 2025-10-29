"Descubre el CIEMEP": El centro de investigación abre sus puertas con un panel clave sobre la sequía en la región

El Centro de Investigación Esquel de Montaña y Estepa Patagónica (CIEMEP), parte del CONICET y la Universidad Nacional de la Patagonia, realizará una nueva edición de su jornada de puertas abiertas y divulgación científica llamada "Descubre el CIEMEP".

La actividad, que busca acercar la ciencia a la comunidad, se desarrollará este viernes 31 de octubre en el Centro Cultural Esquel Melipal. La jornada es el segundo año consecutivo que se realiza en el Melipal y se extiende desde la mañana hasta la noche.

Yanina Assef, bioquímica e investigadora del CIEMEP, destacó que el evento está dirigido a "todo el público de Esquel" y busca "abrir nuestro centro de investigación a la comunidad".

Una de las actividades centrales será un panel interdisciplinario sobre la sequía en Esquel y la región, una problemática de gran preocupación para la comunidad.

Horario y Lugar: Viernes 31 de octubre a las 19:30 horas en el auditorio del Melipal .

Participantes: Contará con la presencia de investigadores del centro y del meteorólogo invitado Ezequiel Marcuzzi .

Objetivo: La charla-debate, que se espera sea participativa, abordará el panorama para el verano y el año siguiente en materia de afectaciones ambientales por la sequía.

Cecilia Brand, bióloga y especialista en ecología de ríos, explicó que la invitación está abierta a "cualquier interesado que quiera participar, escuchar a los especialistas, pero también para organizaciones del gobierno, instituciones también públicas, productores también".

La agenda de la "Jornada de Ciencia Abierta" es sumamente amplia, con actividades para todas las edades. La programación incluye talleres, charlas, paseos y una diversidad de stands que muestran las capacidades del instituto.

Entre las actividades programadas, se destacan:

Curso de Entomología Acuática: Un curso introductorio a la entomología de insectos acuáticos, específicamente destinado a pescadores con mosca y naturalistas. Se realizará el jueves 30 de octubre a las 19:00 horas en el salón de la Secretaría de Turismo, cerca del Melipal.

Charla sobre Aves: Víctor Cueto presentará la charla "Buenas y malas en la vida de los Zorzaleros de Esquel". Se dictará el viernes 31 de octubre a las 18:30 horas en el Auditorio del Centro Cultural Esquel Melipal.

Taller para Docentes: Se realizará un taller de "Educación Ambiental Integral en nuestro territorio" concretamente para docentes de todos los niveles educativos. Será a las 19:30 horas en el Aula del CCE Melipal.

Paseo Interactivo: Una actividad de paseo interactivo al aire libre llamada "La cascada, un paisaje de encuentro entre cultura y naturaleza". El punto de encuentro es estacionamiento de La Cascada a las 14:00 horas.

Las investigadoras del CIEMEP señalaron que alrededor de cuatrocientos estudiantes ya están inscritos para participar de los recorridos durante el día, pero que las actividades están abiertas a la comunidad en general.





T.B