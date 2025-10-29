Luque felicitó a Tracanna por su elección al Consejo de la Magistratura

El diputado nacional electo por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, felicitó a Ezio Tracanna, quien resultó electo para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de la circunscripción de Esquel: "es una institución fundamental para volver al Estado de Derecho en Chubut”, señaló.

“En Esquel y toda la comarca se caminó muchísimo, el espacio ganó y quiero felicitar a todos por el esfuerzo”, expresó Luque, destacando el compromiso y la participación ciudadana en la elección.

El dirigente valoró la importancia del resultado y la oportunidad de haber logrado un integrante para el Consejo de la Magistratura. Además destacó que "la participación de referentes comprometidos con la transparencia y la justicia, como Tracanna, es clave para fortalecer la institucionalidad en Chubut".

Por último, Luque aseguró que “como anticipé durante la campaña, me voy a ocupar de exigir que la justicia cumpla el rol neutral e imparcial que tiene que cumplir y a denunciar cuando eso no ocurra".



T.B