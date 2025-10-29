17°
19° 12°
Esquel, Argentina
Miércoles 29 de Octubre de 2025
sociedad
29 de Octubre de 2025
sociedad
Por Redacción Red43

Luque felicitó a Tracanna por su elección al Consejo de la Magistratura

Luque felicitó a Tracanna por su elección al Consejo de la Magistratura en la circunscripción de Esquel y resaltó el compromiso ciudadano y el trabajo conjunto para fortalecer las instituciones en Chubut.
Por Redacción Red43

El diputado nacional electo por Unidos Podemos, Juan Pablo Luque, felicitó a Ezio Tracanna, quien resultó electo para integrar el Consejo de la Magistratura en representación de la circunscripción de Esquel: "es una institución fundamental para volver al Estado de Derecho en Chubut”, señaló.

 

“En Esquel y toda la comarca se caminó muchísimo, el espacio ganó y quiero felicitar a todos por el esfuerzo”, expresó Luque, destacando el compromiso y la participación ciudadana en la elección. 

 

El dirigente valoró la importancia del resultado y la oportunidad de haber logrado un integrante para el Consejo de la Magistratura. Además destacó que "la participación de referentes comprometidos con la transparencia y la justicia, como Tracanna, es clave para fortalecer la institucionalidad en Chubut". 

 

Por último, Luque aseguró que “como anticipé durante la campaña, me voy a ocupar de exigir que la justicia cumpla el rol neutral e imparcial que tiene que cumplir y a denunciar cuando eso no ocurra".

T.B

 

