Se ajustan los detalles para la Copa Challenger de Newcom Femenino en Trevelin

Quedan dos semanas para el torneo y todavía queda mucho por hacer. Es que, en tiempos de crisis, poder organizar un certamen de esta magnitud tiene sus riesgos, pero en El Molino Newcom están seguros que todo saldrá bien.

No es fácil recibir a muchas delegaciones de afuera y el número de equipos para este año será récords. Es que, si hacemos un poquito de memoria, la primera edición de la Copa Challenger se jugó apenas con 11 equipos, el año pasado fueron 28 y ya para este año con 36. Todo un desafío.

La tercera edición de la Copa Challenger de Newcom femenino se jugará entre el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre en tres canchas simultáneas que serán desplegadas en el gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring”.

Participarán un total de 36 equipos (hasta el momento hay confirmados 35) en las siguientes categorías femeninas: +40 años (total 8 equipos), +50 años (total 16 equipos) y +60 años (total 12 equipos).

En las próximas horas se confirmará la participación o no de Independiente de Trelew, en la categoría +60. De no jugar el equipo valletano, prácticamente hay armado un equipo de Esquel (El Abrojal) quien entraría en su reemplazo.

Por otra parte, se anunció que el martes 4 de noviembre, a las 11 horas, en las instalaciones del Polideportivo de Trevelin se hará el sorteo de cada una de las zonas.

Hay que destacar que El Molino Newcom, organizadora de este torneo, entregará en premios, un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Para esta tercera edición, hay anotados equipos de Gobernador Costa, Rawson, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche y Junín de los Andes.

En conversación con este medio, Mary Rossi una de las integrantes de El Molino Newcom señaló que “estamos terminando de hacer los presentes para cada una de las jugadoras que viene, estamos organizando todo lo que tiene que ver con el buffet y en los preparativos para el sorteo de este martes a las 11 de la mañana”.

Para Mary, el Newcom es un deporte que te saca de la rutina diaria. “Una vez que uno llega a la edad de jubilarse, se queda en la casa sentada en un sillón y cambiando los canales”.

“Este deporte te trae otra vez a la cancha, para distraerte y hacer amigos nuevos”, destacó además.

Para Claudia Estefanía, el Molino Newcon “es algo muy importante en nuestras vidas”.

“Para mí el Newcon es vida. Volvés a ocuparte de cosas, te volvés a organizar, te encontrás con gente, charlas, la pasás bien, independientemente de que en los partidos se gane o se pierda. La idea es compartir y también te esforzás por estar mejor de salud físicamente”.

Al ser consultada sobre si el Newcom es una especie de “vóley adaptado”, Claudia destacó que “yo prácticamente no participaba en ningún deporte y creo que es una cuestión de ir aprendiendo. Seguramente aquellos que participaron en el voley tendrán más facilidad, sobre aquellos que no, pero quienes nunca jugaron le ponen mucha voluntad, mucha garra y también es algo importante”

LOS VARONES TAMBIÉN AYUDAN

El Molino Newcom de Trevelin está compuesto por hombres y mujeres y son precisamente los varones quienes darán una mano en la Copa Challenger. Pablo Orellana y Hugo Chajud son dos de esas personas.

“Nosotros como compañeros e integrantes del grupo apoyamos este torneo y, en el caso nuestro, vamos a hacer los choripanes, que es un servicio más para todos quienes nos visitan”, señaló Pablo.

Para Hugo Chajud, el Newcom es una actividad social y deportiva que lo ayuda mucho, sobre todo en el tema de salud. “Claro que para el torneo estoy a disposición para la tarea que me designen”.