Miércoles 29 de Octubre de 2025
29 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Máxima de 20°C y fuerte viento: El pronóstico de Esquel para hoy miércoles

El día presentará cielos parcialmente nubosos a despejados, con un marcado ascenso de temperatura y ráfagas de viento del Oeste durante la tarde.
Por Redacción Red43

El pronóstico del tiempo para mañana, miércoles 29 de octubre, en Esquel, anticipa una jornada con temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 20°C cerca de las 17:00 horas.

 

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 9°C a las 02:00 horas, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 10°C. El cielo se mantendrá cubierto hasta las 11:00 horas, momento en que la temperatura subirá a 16°C.

 

  • Tarde Calurosa: La máxima de 20°C se registrará a las 17:00 horas, con cielo con "nubes y claros".

     

  • Viento: Se espera la presencia de viento, principalmente del Oeste y Noroeste, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h por la tarde.

     

  • Radiación UV: Se advierte que a las 14:00 horas el índice de radiación UV será Alto (FPS: 15-25), por lo que se recomienda tomar precauciones.

     

  • Noche: La temperatura descenderá a 11°C a las 23:00 horas, con viento leve.

     

No se esperan probabilidades de precipitación a lo largo del día.

T.B

 

