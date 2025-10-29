Máxima de 20°C y fuerte viento: El pronóstico de Esquel para hoy miércoles

El pronóstico del tiempo para mañana, miércoles 29 de octubre, en Esquel, anticipa una jornada con temperaturas agradables, alcanzando una máxima de 20°C cerca de las 17:00 horas.

La mañana comenzará con una temperatura mínima de 9°C a las 02:00 horas, con cielo parcialmente nuboso y una sensación térmica de 10°C. El cielo se mantendrá cubierto hasta las 11:00 horas, momento en que la temperatura subirá a 16°C.

Tarde Calurosa: La máxima de 20°C se registrará a las 17:00 horas, con cielo con "nubes y claros".

Viento: Se espera la presencia de viento, principalmente del Oeste y Noroeste, con ráfagas que alcanzarán los 45 km/h por la tarde.

Radiación UV: Se advierte que a las 14:00 horas el índice de radiación UV será Alto (FPS: 15-25), por lo que se recomienda tomar precauciones.

Noche: La temperatura descenderá a 11°C a las 23:00 horas, con viento leve.

No se esperan probabilidades de precipitación a lo largo del día.



