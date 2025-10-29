Atención: corte de luz en Barrio Ceferino

29 de Octubre de 2025
sociedad |
La Cooperativa 16 de Octubre anuncia que en el día de hoy habrá un corte de Energía Eléctrica en la ciudad de Esquel.
Se realizará un corte en el suministro eléctrico a fin de realizar trabajos de mantenimiento sobre sub-estación transformadora.
El corte transcurre en la mañana de hoy desde las 9:30 horas hasta las 10:#0 horas inclusive y afecta al Barrio Ceferino: Entre calle San Luis y calle Catamarca desde Maestros Patagonicos a Hna. Maria Mercedes.
