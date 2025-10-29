12°
Por Redacción Red43

Atención: corte de luz en Barrio Ceferino

Las tareas de mantenimiento el día de hoy requerirán de un corte de suministro. Enterate cuando.


La Cooperativa 16 de Octubre anuncia que en el día de hoy habrá un corte de Energía Eléctrica en la ciudad de Esquel.

 


Se realizará un corte en el suministro eléctrico a fin de realizar trabajos de mantenimiento sobre sub-estación transformadora.

 

 

El corte transcurre en la mañana de hoy desde las 9:30 horas hasta las 10:#0 horas inclusive y afecta al Barrio Ceferino: Entre calle San Luis y calle Catamarca desde Maestros Patagonicos a Hna. Maria Mercedes.

 

