La Secretaría de Salud de Chubut brindó una charla de prevención del SUH en Puerto Madryn

El Gobierno del Chubut, a través de la Secretaría de Salud, realizó en la sede de la Universidad del Chubut (UDC) de Puerto Madryn una charla sobre el Síndrome Urémico Hemolítico (SUH), con el fin de fortalecer el importante trabajo preventivo que se concreta en todo el territorio provincial.

La actividad, desarrollada días pasados, estuvo a cargo de referentes de las Direcciones Provinciales de Epidemiología, Una Salud, y Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, de la cartera sanitaria chubutense, quienes estuvieron acompañados por docentes de la Tecnicatura Universitaria en Energías Renovables y la Licenciatura de Enfermería de la UDC.

La propuesta se llevó adelante en el marco de la “Jornada de Salud Comunitaria” que organizó la institución académica, en la que se abordaron diferentes temáticas y se efectuaron talleres, conversatorios, muestras artísticas y exposiciones de stands.

Alcances de la charla

En la charla se abordaron el Síndrome Urémico Hemolítico y las enfermedades transmitidas por los alimentos, desde tres puntos de vista: la inocuidad de los alimentos, la producción e influencia del cambio climático, y testimonios de familiares, favoreciendo el intercambio y propuestas desde la participación comunitaria.

Síndrome Urémico Hemolítico

Es una enfermedad que afecta especialmente a niños/as menores de cinco años, manifestándose a través de insuficiencia renal, anemia hemolítica y la disminución de plaquetas en sangre, pudiendo ocasionar daños graves en la salud de las personas.

Por lo general, su aparición se produce por una bacteria llamada ‘Escherichia coli’, que se encuentra en el intestino de las vacas y puede ingresar al organismo de las personas como consecuencia de la ingesta de carne mal cocida, o de otros alimentos que hayan estado en contacto con materia fecal, como la leche no pasteurizada, las verduras y frutas mal lavadas, y las aguas contaminadas.

Cabe destacar, además, que la mayor cantidad de casos de esta enfermedad se registran habitualmente durante la temporada de verano.

Síntomas

El cuadro clínico suele presentarse con una diarrea que aparece luego de 3 a 4 días de ingerido el alimento contaminado por la bacteria, seguida por dolor abdominal y vómitos. Posteriormente, esta diarrea se vuelve sanguinolenta y, aunque puede ceder espontáneamente, el paciente seguirá presentando palidez y disminución en la frecuencia de la eliminación de orina.



