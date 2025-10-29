12°
20° 12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Miércoles 29 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad Esquel
29 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Obra de gas del barrio Los Cóndores: la Municipalidad firmó el contrato

La empresa Savio Construcciones llevará adelante la obra de instalación de la planta reguladora de gas, una infraestructura clave para 80 familias del sector.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La Municipalidad de Esquel firmó el contrato con la empresa Savio Construcciones, que llevará adelante la obra de instalación de la planta reguladora de gas del barrio Villa Los Cóndores, una infraestructura clave que permitirá dotar de gas natural a alrededor de 80 familias del sector.

 

El proyecto representa una inversión superior a los 650 millones de pesos y dará respuesta a una demanda que los vecinos del barrio esperan hace más de 13 años.

 

La empresa iniciará la presentación de la documentación técnica ante Camuzzi Gas del Sur y el estudio de impacto ambiental, un proceso que demandará aproximadamente un mes. De esta manera, se estima que la obra podrá comenzar en los primeros días de diciembre, con un plazo de ejecución de 120 días a partir de su inicio.

 

Durante la jornada, el intendente Matías Taccetta recibió en su despacho a los vecinos del barrio, quienes expresaron su satisfacción por la concreción de esta gestión tan esperada.

 

“Esta obra va a mejorar la calidad de vida de muchas familias y reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando para llevar los servicios esenciales a cada rincón de la ciudad”, destacó Taccetta, al tiempo que remarcó la importancia de “seguir gestionando soluciones concretas que transformen Esquel”.

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Horror al abrir un freezer: encontraron el cuerpo descuartizado de un hombre
2
 Alerta por foco ígneo en Jenkins: Brigada Esquel, Bomberos y Ejército trabajan en el combate del fuego
3
 Policía y Bomberos trabajan frente a la Escuela N° 713 por humo en una camioneta
4
 La NASA activó el protocolo de defensa planetaria ¿Qué es 3I/Atlas?
5
 Esquel: Condenado a 8 meses de prisión efectiva un hombre por "exceso en la defensa"
1
 Torres: "Todos los recursos provinciales y nacionales" están a disposición para el rastrillaje en la zona de Rocas Coloradas
2
 La Libertad Avanza se impone en las elecciones a nivel nacional
3
 Torres sobre los fueros: "El que se opone a la eliminación es porque tiene el culo sucio"
4
 "Luque tiene su lugar como diputado nacional"
5
 Ezio Tracanna al Consejo de la Magistratura por la Circunscripción Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -