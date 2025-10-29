Obra de gas del barrio Los Cóndores: la Municipalidad firmó el contrato

La Municipalidad de Esquel firmó el contrato con la empresa Savio Construcciones, que llevará adelante la obra de instalación de la planta reguladora de gas del barrio Villa Los Cóndores, una infraestructura clave que permitirá dotar de gas natural a alrededor de 80 familias del sector.

El proyecto representa una inversión superior a los 650 millones de pesos y dará respuesta a una demanda que los vecinos del barrio esperan hace más de 13 años.

La empresa iniciará la presentación de la documentación técnica ante Camuzzi Gas del Sur y el estudio de impacto ambiental, un proceso que demandará aproximadamente un mes. De esta manera, se estima que la obra podrá comenzar en los primeros días de diciembre, con un plazo de ejecución de 120 días a partir de su inicio.

Durante la jornada, el intendente Matías Taccetta recibió en su despacho a los vecinos del barrio, quienes expresaron su satisfacción por la concreción de esta gestión tan esperada.

“Esta obra va a mejorar la calidad de vida de muchas familias y reafirma nuestro compromiso de seguir trabajando para llevar los servicios esenciales a cada rincón de la ciudad”, destacó Taccetta, al tiempo que remarcó la importancia de “seguir gestionando soluciones concretas que transformen Esquel”.