Comarca Andina, Argentina
Miércoles 07 de Enero de 2026
07 de Enero de 2026
Por Redacción Red43

Suspenden la Fiesta Nacional del Asado

Estaba anunciado que comenzaría el 30 de enero, pero como otras actividades, fue suspendida en el marco de la emergencia ígnea.
La Municipalidad de Cholila Informa a la comunidad, visitantes y prestadores turísticos que se ha decidido suspender la Fiesta Nacional del Asado.

 

 Esta decisión se toma en el marco de las diversas problemáticas que atraviesa nuestra localidad y la Comarca Andina, priorizando la prevención, la seguridad de la población y una mejor organización.

 

"Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos y todas, reafirmando nuestro compromiso con el cuidado de la comunidad", comunicaron desde sus redes oficiales.

 

También, se suspendieron las colonias de vacaciones.

 

SL

 

