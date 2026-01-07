Suspenden la Fiesta Nacional del Asado

La Municipalidad de Cholila Informa a la comunidad, visitantes y prestadores turísticos que se ha decidido suspender la Fiesta Nacional del Asado.

Esta decisión se toma en el marco de las diversas problemáticas que atraviesa nuestra localidad y la Comarca Andina, priorizando la prevención, la seguridad de la población y una mejor organización.

"Agradecemos la comprensión y el acompañamiento de todos y todas, reafirmando nuestro compromiso con el cuidado de la comunidad", comunicaron desde sus redes oficiales.

También, se suspendieron las colonias de vacaciones.

SL