25°
22°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Martes 06 de Enero de 2026
Logo Red43
RED43 sociedad EsquelChubutincendioIncendio en Parque Nacional Los Alerces
06 de Enero de 2026
sociedad |
Por Redacción Red43

Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.

El Municipio confirmó las nuevas medidas que se llevarán a cabo ante el avance del fuego. Se ordenó la evacuación total de Lago Verde y el despliegue de bomberos hacia el cordón Alto El Petizo para proteger las poblaciones.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La situación en el Parque Nacional Los Alerces se ha tornado crítica en las últimas horas debido al avance del incendio en la zona del Lago Menéndez. Ante el nuevo escenario, se ha puesto en marcha un operativo de evacuación masiva que involucra a múltiples instituciones y brigadistas de toda la región para garantizar la seguridad de residentes y turistas.

 

 

Despliegue de fuerzas y focos críticos

 

Según los últimos reportes brindados por las autoridades en el terreno, el foco ígneo más preocupante se localiza actualmente en el cordón del Alto El Petizo, representando una amenaza directa por su proximidad a la Ruta Provincial N° 71.

 

 

Para contener el avance y proteger las estructuras, se dispuso el traslado inmediato de dotaciones de Bomberos de Esquel y Trevelin hacia la zona de la población de Lago Verde. "El foco más cerca a la ruta está en el Alto El Petizo, por eso se derivaron los recursos hacia allí", explicaron brigadistas que llegaron desde la localidad de El Hoyo para prestar apoyo en la emergencia.

 

 

Evacuación coordinada hacia la Portada Centro

 

El operativo de retirada de personas se está llevando a cabo de manera conjunta entre el personal del Parque Nacional, la Gendarmería Nacional, trabajadores de Corfo y voluntarios de la Comarca Andina. La prioridad absoluta es el traslado seguro de toda la gente hacia la Portada Centro, despejando las áreas recreativas y los campamentos que se encuentran en la línea de posible avance de las llamas.

 

 

"Estamos colaborando en todo lo que es la evacuación; se está sacando a toda la gente de las zonas comprometidas", señalaron los equipos de auxilio, quienes trabajan contrarreloj para evitar que el tránsito de civiles interfiera con el paso de las unidades de combate.

 

 

Cierre de accesos y prevención

 

Debido a la intensidad del humo y el movimiento constante de vehículos de emergencia, el tránsito permanece restringido en los tramos internos del parque. Las autoridades solicitan a la población no acercarse a la zona y seguir estrictamente las indicaciones del personal de Gendarmería apostado en los accesos.

 

 

Se espera que las próximas horas sean determinantes para el control de los flancos cercanos a las poblaciones, mientras los medios aéreos continúan operando en los sectores de difícil acceso del Alto El Petizo.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Emergencia hídrica: prohíben el riego y realizan cortes programados
2
 Los Reyes Magos vuelven a desfilar por las calles de Esquel a caballo
3
 Urgente: cierran rutas en el Parque Nacional Los Alerces por incendio activo
4
 Giro judicial: Argentina reclama a Estados Unidos la entrega de Nicolás Maduro
5
 Incendio activo en Puerto Patriada: El fuego vuelve a golpear a la Comarca Andina en pleno verano
1
 Matías Taccetta: "Entre todas las familias formamos una gran ciudad"
2
 Del comercio local a la élite deportiva: El plan de Todosuela para llegar a las grandes ligas.
3
 El transporte de mascotas en micros de larga distancia no rige en Chubut
4
 Feliz Año Nuevo!
5
 Gualjaina se viste de fiesta: llega el 4° Festival del Jinete y el Folclore para potenciar el turismo local
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -