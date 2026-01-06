Alerta máxima en Los Alerces: El fuego avanza hacia el cordón del Alto El Petizo y evacúan Lago Verde.

La situación en el Parque Nacional Los Alerces se ha tornado crítica en las últimas horas debido al avance del incendio en la zona del Lago Menéndez. Ante el nuevo escenario, se ha puesto en marcha un operativo de evacuación masiva que involucra a múltiples instituciones y brigadistas de toda la región para garantizar la seguridad de residentes y turistas.

Despliegue de fuerzas y focos críticos

Según los últimos reportes brindados por las autoridades en el terreno, el foco ígneo más preocupante se localiza actualmente en el cordón del Alto El Petizo, representando una amenaza directa por su proximidad a la Ruta Provincial N° 71.

Para contener el avance y proteger las estructuras, se dispuso el traslado inmediato de dotaciones de Bomberos de Esquel y Trevelin hacia la zona de la población de Lago Verde. "El foco más cerca a la ruta está en el Alto El Petizo, por eso se derivaron los recursos hacia allí", explicaron brigadistas que llegaron desde la localidad de El Hoyo para prestar apoyo en la emergencia.

Evacuación coordinada hacia la Portada Centro

El operativo de retirada de personas se está llevando a cabo de manera conjunta entre el personal del Parque Nacional, la Gendarmería Nacional, trabajadores de Corfo y voluntarios de la Comarca Andina. La prioridad absoluta es el traslado seguro de toda la gente hacia la Portada Centro, despejando las áreas recreativas y los campamentos que se encuentran en la línea de posible avance de las llamas.

"Estamos colaborando en todo lo que es la evacuación; se está sacando a toda la gente de las zonas comprometidas", señalaron los equipos de auxilio, quienes trabajan contrarreloj para evitar que el tránsito de civiles interfiera con el paso de las unidades de combate.

Cierre de accesos y prevención

Debido a la intensidad del humo y el movimiento constante de vehículos de emergencia, el tránsito permanece restringido en los tramos internos del parque. Las autoridades solicitan a la población no acercarse a la zona y seguir estrictamente las indicaciones del personal de Gendarmería apostado en los accesos.

Se espera que las próximas horas sean determinantes para el control de los flancos cercanos a las poblaciones, mientras los medios aéreos continúan operando en los sectores de difícil acceso del Alto El Petizo.

