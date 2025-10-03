Eulalio “Coco” Muñoz participará en el Frontera Trail

Será una carrera que quedará en el calendario deportivo de los grandes atletas. También quedará en el calendario deportivo de los aficionados al deporte de montaña.

Es que el Frontera Trail tiene eso. Tiene un circuito exigente para los grandes corredores, pero también la escenografía perfecta para disfrutar de un lugar mágico y encantador.

Así es Carrenleufú y así se lo hicieron saber las autoridades de la Comuna Rural a la profesora Alejandra Ibrahim, quien es integrante del Directorio de Chubut Deportes.

Precisamente a ella le contaron algunos aspectos de la carrera que se llevará a cabo el domingo 19 de octubre (justo el día de la madre) en dos distancias, 5km y 12km.

Claro que en esta ultima distancia tomará parte el atleta olímpico Eulalio “Coco” Muñoz según se lo hicieron saber a Ibrahim en la reunión que mantuvieron en Rawson.

“Coco” recibió la invitación para participar de la carrera y con gusto aceptó estar presente en un lugar que es cercano al paraíso.

Días atrás, la profesora Alejandra Ibrahim, quien es integrante del Directorio de Chubut Deportes, se reunió con el Jefe Comunal de Carrenleufú, Alberto Rosas y con el coordinador de turismo, Edgar Carrasco.

Durante la reunión los funcionarios cordilleranos presentaron el evento previsto para el próximo 19 de octubre, denominado Frontera Trail y, además, dieron a conocer las actividades que tiene prevista realizar la comuna en lo que resta del año.

La competencia se llevará a cabo el domingo 19 octubre, justo el día de la madre, por cerros, bosques y senderos con impresionantes vistas de una belleza única para quienes practican trail y disfrutan de la naturaleza.

Recordemos que el costo de la inscripción es de 20 mil pesos para cualquiera de las dos distancias.

“La intención es sumar atletas de la costa”, esto se lo dijo Carrasco a la funcionaria provincial “si bien hasta ahora tenemos más de 100 inscriptos queremos darle difusión para que participe la mayor cantidad posible de deportistas de esta zona”.

“La idea es mostrarle otro lugar, otro ambiente, el trail va a pasar por medios de unos bosques totalmente vírgenes con un recorrido espectacular”,

“Para esta edición ya tenemos asegurada la presencia de Eulalio “Coco” Muñoz, que ya fue a la otra edición, la verdad que tenemos muy buen nivel de competidores y aspiramos llegar a los 200 corredores”.

“Vamos a darle un gran agasajo a las madres que vayan en su día, donde por ejemplo el sábado tendremos un bingo. La intención es hacer un fin de semana completo de actividades para aquellos que vayan el viernes y se queden hasta el domingo”.