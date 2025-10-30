Feria del Libro y Expo Educativa 2025 en Lago Puelo: Talleres, escritores y charlas

La Municipalidad de Lago Puelo anunció la realización de la Feria del Libro 2025, que se llevará a cabo del jueves 6 al sábado 8 de noviembre en el gimnasio municipal. El evento es organizado por la Secretaría de Turismo, Producción, Cultura y Deportes junto con instituciones educativas.

El Secretario de Turismo, Producción, Cultura y Deportes, Sebastián Oliva, expresó su satisfacción por la continuidad de este evento:

“Estamos contentos de un nuevo anuncio por un año más la Feria del Libro en Lago Puelo. Es un evento muy importante, con participación de institutos, universidades y escritores locales y de otras provincias.”

Por su parte, Graciela Huenchupan, directora de Cultura de Lago Puelo, detalló:

“La feria se realizará jueves y viernes de 11 a 17 horas y sábado de 14 a 20. La idea es que las escuelas participen con sus alumnos, descubran la oferta educativa local y también las propuestas a distancia de universidades y centros de formación.”

Escritores, editoriales y presentaciones

Durante los tres días habrá presentaciones de libros, editoriales de la Comarca y de otras provincias, charlas, actuaciones artísticas y musicales a cargo de artistas locales y del Instituto de Formación Docente Artística N°814, y la participación de reconocidos autores como Tato Affif.

El cronograma completo de actividades se publicará próximamente en la página oficial del municipio y en las redes sociales de la Secretaría de Cultura.

Talleres y educación

Eleonora Krpan, directora del Centro de Formación Profesional N°657, remarcó la colaboración del instituto en la feria:

“Este año estamos muy involucrados en la organización y dictaremos curso de manipulación segura de alimentos los días jueves y viernes, con inscripción previa. También ofreceremos talleres de informática abiertos a toda la comunidad el viernes, sin inscripción.”

Los talleres incluyen la emisión de certificados. Además, anticipó novedades para 2026, con una amplia oferta educativa que incluirá cursos para jóvenes y adultos.

Espacio de encuentro cultural

La Feria del Libro 2025 busca consolidarse como un evento anual y de referencia para la Comarca. Huenchupan invitó a participar, descubrir nuevas carreras, participar de talleres y acercarse a la literatura y las artes.

