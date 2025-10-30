Las Leonas de Rio Pico jugarán este sábado cinco partidos en Esquel

El Gimnasio “Pioneros del 30” del Club Independiente Deportivo será sede este sábado de un total de nueve partidos que se llevarán a cabo en el marco de una nueva fecha de la tercera edición de la Liga Municipal de Fútbol Infantil.
Cinco de esos partidos serán protagonizados por Las Leonas de Rio Pico, quienes recordemos participan por primera vez en esta Liga con dos categorías: 2012/13 y 2014/15.
Además, estarán presentes en Esquel equipos de San Patricio y Fontana, ambos de Trevelin y Semilleros de Gualjaina.
LOS NUEVE PARTIDOS EN INDEPENDIENTE
Los partidos que se jugarán este sábado son los siguientes:
13.30 hs Lala Gym vs. Las Leonas de Rio Pico (femenino 2014/15)
14.15 hs San Patricio vs. Semilleros de Gualjaina (masculino 2013/14 - ZA)
15.15 hs Entre Amigos vs. Las Leonas de Rio Pico (femenino 2014/15)
16.00 hs San Patricio vs. Las Leonas de Rio Pico (femenino 2012/13)
17.00 hs San Patricio vs. Las Leonas de Rio Pico (femenino 2014/15)
17.45 hs Fontana de Trevelin vs. Las Leonas de Rio Pico (femenino 2012/13)
18.45 hs Esquel FC vs. Semilleros de Gualjaina (masculino 2013/14 - ZA)
19.45 hs Independiente vs. Entre Amigos (femenino 2014/15)
20.45 hs Independiente vs. 28 de junio negro (femenino 2009)