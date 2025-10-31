Al final se bajó Independiente de Trelew y se sumó Abrojal de Esquel.

(Por Carlos “el Chavo” Ortiz). - Listo ya están todos los equipos inscriptos. En total son 36 los elencos distribuidos en las tres categorías del Newcom Femenino. Ahora será cuestión, en lo deportivo, de esperar hasta el martes para el sorteo de las zonas, sorteo que se llevará a cabo a las 11 de la mañana en el Polideportivo de Trevelin.

Pero todavía queda mucho por hacer en estos 15 días previo al inicio del Torneo.

La tercera edición de la Copa Challenger de Newcom Femenino se jugará entre el sábado 15 y el domingo 16 de noviembre en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de la localidad de Trevelin y tendrá una importante cobertura de este medio.

Se confirmó en las últimas horas que Independiente de Trelew no participará en la divisional + 60 años (ya se había bajado en la categoría + 40 años) y que ese lugar será ocupado por Abrojal de Esquel para completar de esta manera los 36 equipos en la sumatoria de las tres categorías.

El número de 36 equipos es récord para este certamen que había comenzado con apenas 11 equipos en su primera edición y que luego se extendió a 28 en el torneo desarrollado en el año 2024.

Y en estos 15 días quedarán solo ajustar solo los detalles para que nada quede librado al azar, como ser el armado del puesto de choripanes, los regalos para las jugadoras visitantes y todo lo que tiene que ver para el buffet, que siempre suma y suma gastos, pero que con gestiones se minimizan esos gastos.

Muchos sponsors ya se comprometieron para dar una mano, por ende, se calcula que el torneo será un éxito.

Dicho torneo está organizado el Molino Newcom de Trevelin y se jugará en tres canchas simultáneas en el Gimnasio Municipal “Eduardo Bjerring” de Trevelin.

Según se informó, como premios, habrá un total de 3 millones de pesos, dinero en efectivo, a repartir entre los mejores de cada una de las categorías.

Hay anotados para esta tercera edición de la Copa Challenguer de Newcom Femenino, equipos de Gobernador Costa, Rawson, Paso del Sapo, Trelew, Alto Rio Senguer, Comodoro Rivadavia, Zapala, Esquel, Lago Puelo, Neuquén, Lagunita Salada, Bariloche, Junín de los Andes, Villa La Angostura y los locales de Trevelin.

LOS EQUIPOS Y SUS CATEGORÍAS

Categoría +40 años (total 8 equipos): Fontana de Trevelin, Anay de Lagunita Salada, Sudestada de Trelew, Afroditas de Paso del Sapo, Arrayanes de Lago Puelo, Abrojal de Esquel, Eluney de Comodoro Rivadavia y Dragonas de Gobernador Costa.

Categoría +50 años (total 16 equipos): Newen de Junín de Los Andes, Eluney de Comodoro Rivadavia, Del Sur de Neuquén, Rawson Cap de Rawson, Águilas Doradas de Esquel, Lihue de Neuquén, Luciérnagas de Lago Puelo, RK8 de Comodoro Rivadavia, Suyai de Trelew, Aneley de Zapala, Choiques de Trelew, Gigantes Patagónicos de Neuquén, Toninas de Rawson, Tuma de Comodoro Rivadavia, Sudestada de Trelew y Newen de Comodoro Rivadavia.

Categoría +60 años (total 12 equipos): Es Lo Que Hay de Villa La Angostura, Choiques de Trelew, Del Campo de Esquel, Del Sur de Neuquén, Eluney de Comodoro Rivadavia, Águilas Doradas de Esquel, Las Nahuel de Bariloche, Tuma de Comodoro Rivadavia, Toninas de Rawson, Sudestada de Trelew, Abrojal de Esquel y Deportivo Senguer de Alto Río Senguer.