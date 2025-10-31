Madryn: reclamo por justicia terminó con graves incidentes

Una serie de incidentes se registró en Puerto Madryn luego de que la Justicia otorgara prisión domiciliaria a un joven acusado de provocar la muerte de su hijo de un año en un siniestro vial ocurrido en estado de ebriedad.

El caso tiene como imputado a L. D. R., de 23 años, quien hace alrededor de un mes volcó la camioneta que conducía mientras tenía 1,99 gramos de alcohol en sangre. En el vehículo viajaba su hijo, Elías, quien salió despedido y falleció.

La madre del niño, Bianca Vargas, encabeza el reclamo para que el acusado cumpla la prisión preventiva en un establecimiento carcelario y no en su domicilio. La mujer, acompañada por su abogado, Facundo Bonavitta, se constituyó como querellante en la causa y solicitó la revocación de la medida judicial.

Tras una audiencia en la que se ratificó el arresto domiciliario, familiares y allegados de la víctima se manifestaron frente a los tribunales y luego marcharon por distintos sectores de la ciudad. La movilización llegó hasta la vivienda del imputado, donde se encendieron neumáticos y un sillón en señal de protesta.

Según informó el Ministerio Público Fiscal, durante la intervención policial para controlar el fuego, dos mujeres policías resultaron con quemaduras luego de ser rociadas con un líquido inflamable. Una de ellas permanece internada en terapia intensiva. En el lugar hubo personas detenidas y un importante despliegue de seguridad.

Las fiscales Romina Carrizo y Cecilia Pistara encabezaron las actuaciones en el sitio del incidente, donde se recolectaron testimonios y registros de cámaras de seguridad para esclarecer lo sucedido.

El hecho generó conmoción en la comunidad de Madryn, donde el reclamo de justicia por la muerte de Elías continúa acompañado de un pedido generalizado para que la causa avance con celeridad y se revisen las condiciones del beneficio otorgado al acusado.

R.G.