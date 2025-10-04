Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Sabado 04 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad #Esquel
04 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Con inscripción hasta el domingo, Fitzroya invita a un torneo de ajedrez

Se trata de un homenaje al vecino de Esquel Gregorio “Goyo” Alonso, quien fue un pionero del deporte de Esquel, y un amante del Ajedrez
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

TORNEO “GOYO ALONSO 2025”

 

Este martes a partir de las 18 horas. arranca el TORNEO “GOYO ALONSO” 3ª edición.

 

Se trata de un homenaje al queridísimo vecino de Esquel Gregorio “Goyo” Alonso, quien fue un pionero del deporte de Esquel, y un amante del Ajedrez

 

Dicho torneo se ha realizado en años anteriores, consagrándose campeón del mismo el conocido Abogado y Ajedrecista Horacio Hernández en ambas ocasiones.

 

Cabe destacar que este torneo no es clasificatorio ni altera las categorías del CIRCULO DE AJEDREZ DE ESQUEL.

 

La fecha limite para anotarse es el 5 de Octubre (Domingo) hasta las 23hs.

 

SISTEMA: SUIZO 7 RONDAS

 

TIEMPO: 1 HORA RELOJ (FINISH)

 

DIAS DE JUEGO: MARTES Y JUEVES 18hs

 

FINAL: SABADO DE LA ULTIMA SEMANA

 

PREMIOS: 1º y 2º

 

La entrega de premios está pactada para 1 semana después de terminado el TORNEO, debido a que el 1º Premio se entrega GRABADO con el nombre del ganador.

 

El “Goyo” se ha transformado en un torneo apasionante porque si bien no se trata de un torneo oficial, se libran partidas con finales emocionantes debido a la escasez del tiempo que poseen los jugadores para realizar sus jugadas. Así es como se suelen dar partidas con finales “desesperantes” (deportivamente hablando) donde los jugadores (muchos de altísimo nivel de nuestro medio), suelen quedar exhaustos y enriquecen tanto el juego como la mística de esta actividad.

 

A su vez es utilizado para medir cada uno de los jugadores el nivel en el que se encuentran, previendo los próximos torneos clasificatorios.

 

Para inscribirse al TORNEO hay tiempo hasta el domingo 5 de octubre. Los interesados deben comunicarse al 2945-503906 (Javier Comparada), y el mismo se lleva a cabo en el local de Fitzroya Pizza (Almafuerte 1904 esq. AP Justo), y es auspiciado por FITZROYA CULTURAL, que es un espacio dentro del local.

 

Asimismo rendiremos homenaje a nuestro queridísimo Eduardo Bjerring, considerado un precursor y ejemplo de nuestra actividad, tanto por su calidad humana como por la disciplina que nos inculco, y que gracias a ello comprendimos el orden y la seriedad con la que debemos desplegar nuestra actividad.   

 

 

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Maite Guzmán y su Estilo Campero estrenan canción y representan a la zona en el aniversario de Sele Vera y Los Pampas
2
 Día del Odontólogo: Asistencia Odontológica Integral destaca la importancia de los controles periódicos
3
 Ya están confirmados los 36 equipos que participarán en la Copa Challenger de Newcom en Trevelin
4
 Banco del Chubut lanza nueva herramienta para reestructurar deudas de sus clientes
5
 Esquel lanza programa de sensibilización turística para convertir a vecinos en "anfitriones"
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Milei en caída: una encuesta nacional revela el desplome de su imagen
3
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
4
 Un llamado a la participación y la preocupación por las tarifas: la voz de un vecino en la audiencia de la Cooperativa
5
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Comarca Andina
comarca-andina |
Por Red43 -
comarca-andina |
Por Red43 -