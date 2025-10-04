Con inscripción hasta el domingo, Fitzroya invita a un torneo de ajedrez

TORNEO “GOYO ALONSO 2025”

Este martes a partir de las 18 horas. arranca el TORNEO “GOYO ALONSO” 3ª edición.

Se trata de un homenaje al queridísimo vecino de Esquel Gregorio “Goyo” Alonso, quien fue un pionero del deporte de Esquel, y un amante del Ajedrez

Dicho torneo se ha realizado en años anteriores, consagrándose campeón del mismo el conocido Abogado y Ajedrecista Horacio Hernández en ambas ocasiones.

Cabe destacar que este torneo no es clasificatorio ni altera las categorías del CIRCULO DE AJEDREZ DE ESQUEL.

La fecha limite para anotarse es el 5 de Octubre (Domingo) hasta las 23hs.

SISTEMA: SUIZO 7 RONDAS

TIEMPO: 1 HORA RELOJ (FINISH)

DIAS DE JUEGO: MARTES Y JUEVES 18hs

FINAL: SABADO DE LA ULTIMA SEMANA

PREMIOS: 1º y 2º

La entrega de premios está pactada para 1 semana después de terminado el TORNEO, debido a que el 1º Premio se entrega GRABADO con el nombre del ganador.

El “Goyo” se ha transformado en un torneo apasionante porque si bien no se trata de un torneo oficial, se libran partidas con finales emocionantes debido a la escasez del tiempo que poseen los jugadores para realizar sus jugadas. Así es como se suelen dar partidas con finales “desesperantes” (deportivamente hablando) donde los jugadores (muchos de altísimo nivel de nuestro medio), suelen quedar exhaustos y enriquecen tanto el juego como la mística de esta actividad.

A su vez es utilizado para medir cada uno de los jugadores el nivel en el que se encuentran, previendo los próximos torneos clasificatorios.

Para inscribirse al TORNEO hay tiempo hasta el domingo 5 de octubre. Los interesados deben comunicarse al 2945-503906 (Javier Comparada), y el mismo se lleva a cabo en el local de Fitzroya Pizza (Almafuerte 1904 esq. AP Justo), y es auspiciado por FITZROYA CULTURAL, que es un espacio dentro del local.

Asimismo rendiremos homenaje a nuestro queridísimo Eduardo Bjerring, considerado un precursor y ejemplo de nuestra actividad, tanto por su calidad humana como por la disciplina que nos inculco, y que gracias a ello comprendimos el orden y la seriedad con la que debemos desplegar nuestra actividad.