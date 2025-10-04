El Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas de Trevelin fue declarado de Interés Municipal



Con la presencia de vecinas familiares de veteranos que participaron en el conflicto bélico con Gran Bretaña, el Honorable Concejo Deliberante de Trevelin aprobó este jueves la declaración de interés municipal del Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas que tendrá lugar a mediados de diciembre en instalaciones del Regimiento Ligero 3 “Coraceros General Pacheco”.



La presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Garitano, destacó la aprobación de un proyecto a partir del cual se declara de Interés Municipal el Encuentro Federal de Mujeres de Malvinas titulado: “Malvinas, un nombre con fuerza de mujer”, el cual será los días 12, 13 y 14 de diciembre en el Casino de Oficiales del Regimiento “Coraceros General Pacheco” de Esquel.



Ante la atenta mirada de sus pares del cuerpo legislativo de Trevelin, Garitano rescató la presencia en la sesión de ayer jueves por la mañana de vecinas familiares de veteranos y, a su vez, no dudó en querer agradecer “el trabajo enorme que llevan adelante para visibilizar el importante rol de las mujeres en una guerra tan dolorosa para la historia de nuestro país”.

En la Declaración de Interés Municipal aprobada con el acompañamiento de todos los bloques, se menciona que “la causa Malvinas constituye una política de Estado y un compromiso irrenunciable de la Nación Argentina, basada en la memoria, la verdad, la justicia y la soberanía, por lo que todo acto que fortalezca su difusión y concientización reviste un alto interés público”.



También se explica que el evento mencionado tiene entre sus objetivos principales “visibilizar el rol de las mujeres en diferentes etapas históricas vinculadas al conflicto, reconociendo su protagonismo antes, durante y después de la Guerra de Malvinas, en diversos ámbitos sociales, políticos y culturales”.



“La actividad propone conocer y transmitir las historias y experiencias de mujeres de todo el país, quienes, desde diferentes roles, contribuyeron y continúan contribuyendo al sostenimiento de la memoria colectiva y a la construcción de una conciencia nacional respecto a la soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur”, agrega la Declaración.



Finalmente, se resalta que el Encuentro “reunirá a veteranas, familiares de caídos y veteranos, integrantes del Equipo Argentino de Antropología Forense, docentes, estudiantes, escritoras, artistas plásticas, periodistas y legisladoras, consolidando un espacio plural y federal donde se conjugan la memoria, la identidad y la perspectiva de género”.



En la sesión de ayer estuvieron presentes Daiana Arriagada (sobrina del VGM soldado Austin), Roxy Díaz (hija del VGM Ariel Díaz), Irma Naranbuena (esposa del VGM Miguel Solís), Marta Solís (hija del VGM Solís) y Romina Villaverde (hija del VGM Rodolfo Villaverde).



Terapia intensiva pediátrica



Por otro lado, la presidenta del Concejo Deliberante de Trevelin planteó la necesidad de que en la zona funcione una sala de terapia intensiva exclusivamente para pacientes pediátricos y manifestó que el servicio público de esta complejidad más cercano está a unos 600 kilómetros de distancia, aproximadamente.



Garitano solicitó asimismo que las autoridades provinciales se hagan eco del reclamo y gestionen cuanto antes la puesta en marcha en la cordillera de una terapia intensiva pediátrica.

Reconoció que es un pedido de larga data y entendió que la problemática en cuestión debe encolumnar todas las fuerzas políticas.