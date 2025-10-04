Esquel, Argentina
04 de Octubre de 2025
Esquel
Por Redacción Red43

Los cerros frente a Esquel amanecieron nevados

Tras un invierno seco, la primavera trae el agua que faltaba y la ansiada nieve para las áreas altas de la zona.
Con el temporal de lluvias intermitentes pero constantes que comenzó el día jueves, los copos anunciados por el pronóstico parecían poco probables.

 

Pero el cerro 21 Calfú Mawida cumplió vistiendose de blanco en la mañana de hoy sábado.

 

La presencia de nieve allí y en La Hoya augura una jornada fría para la ciudad, con la persistencia de la lluvia anunciada.

 

Un temporal que afecta a toda la región, pero que es útil para regar las plantas ya que el agua es imprescindible para su vida, y que comienzan a florecer en esta primavera.

 

