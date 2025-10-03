Turismo: Viajeros de la Ruta 40 tendrán un nuevo punto de sellado oficial en Esquel

La ciudad de Esquel ha dado un "salto importante" en su promoción turística al ser incorporada como punto oficial de sellado para el Pasaporte Ruta 40, una iniciativa privada reconocida por los viajeros de la emblemática carretera nacional.

Florencia Andolfatti, subsecretaria de Turismo, expresó su satisfacción por la incorporación que coloca a Esquel en el recorrido oficial de los viajeros de la Ruta 40.

Andolfatti explicó que el punto de venta y sellado del pasaporte estará ubicado en el local "El Rastro", frente a la oficina de turismo, en la intersección de Sarmiento y Av. Alvear.

"Estamos muy contentos porque entrar, digamos, en este pasaporte, que es el oficialmente declarado pasaporte de la 40, es un salto importante", señaló la funcionaria. Previamente, Esquel, junto a Cholila y Trevelin, ya contaba con un sello conjunto de "Ruta 40 Turística", pero este nuevo punto es la inclusión oficial en el pasaporte de la empresa privada.

La Subsecretaria destacó que la iniciativa fue gestionada por la dueña de El Rastro y se considera estratégica, ya que "cruzando la avenida (de la oficina de turismo) se va a poder vender el pasaporte y a su vez poner el sello".

La funcionaria recordó que la Ruta 40 Turística tiene un gran impacto para la comarca, ya que pasa por dentro del Parque Nacional Los Alerces y "beneficia a tres localidades, como lo es Cholila, Trevelin y Esquel".

Además, Andolfatti mencionó otros proyectos asociados a la ruta, como "Nadando en la Ruta 40". El secretario del área ha tramitado el sitio web, el cual "se van a poder alojar todas las competencias de nado que haya a nivel nacional".



T.B