Esquel, Argentina
Sabado 04 de Octubre de 2025
04 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Esquel avanza en la moratoria de planos: Se prorrogaría el plazo para obras no declaradas

La iniciativa, que regirá del 1 de octubre de 2025 al 30 de octubre de 2026, promueve la regularización edilicia bajo el Código de Edificación vigente y sin aranceles adicionales.
El intendente Matías Taccetta, junto al secretario de Espacios Públicos y Gestión Ambiental, Juan Ripa, recibió en el despacho municipal a Fernanda Felices y Verónica Piazzale, representantes de los colegios de ingenieros, arquitectos y maestros mayores de obra. El encuentro tuvo como eje principal avanzar en la prórroga del plazo de la moratoria para la presentación espontánea de planos de obras no declaradas.

 

Durante la reunión, también se dialogó acerca del convenio vigente entre la Municipalidad de Esquel y la Escuela Politécnica, a través del cual los estudiantes próximos a recibirse como maestros mayores de obra podrán colaborar con aquellos vecinos que no cuentan con los recursos para contratar a un profesional y así puedan acceder al beneficio de la moratoria.

 

La moratoria, impulsada por el Ejecutivo Municipal y actualmente en tratamiento en el Honorable Concejo Deliberante, establece un plazo especial desde el 1 de octubre de 2025 hasta el 30 de octubre de 2026 para que los propietarios de construcciones sin declarar puedan regularizar su situación edilicia mediante la presentación de planos.

 

Durante este período, los trámites se regirán por el Código de Edificación vigente y los aranceles establecidos en la Ordenanza Tarifaria, sin recargos adicionales. Finalizado el plazo, quienes no se acojan al beneficio deberán afrontar los recargos correspondientes. A partir del año 2027, los inmuebles que no cuenten con planos aprobados serán incorporados al Sistema de Administración Municipal (SAM) con un recargo del 30% en el impuesto inmobiliario, hasta tanto se concrete la regularización.

 

Con esta medida, la Municipalidad de Esquel y los colegios profesionales buscan promover la regularización de las construcciones existentes y garantizar una mejor planificación urbana para la ciudad.

 

