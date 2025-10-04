Esquel, Argentina
Sabado 04 de Octubre de 2025
04 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

Inmensa felicidad tras la medalla lograda por Julieta Diaz en Mar del Plata

La jovencita, oriunda de Paso del Sapo, logró el Subcampeonato Nacional de Badminton en los Juegos Evita
La provincia de Chubut logró un total de 48 medallas en los Juegos Nacionales Evita que terminaron esta mañana en la ciudad de Mar del Plata. Un resultado que fue superior al logrado el año pasado, donde lograron 41 preseas

 

Pero vamos a quedarnos ahora en una de esas medallas que, como todas, tiene una historia particular.

 

La medalla que nos vamos a referir ahora fue lograda por una jovencita de Paso del Sapo, una de las tantas comunas, de tan pocos habitantes, que tiene la provincia de Chubut. Desde allí surgió Julieta Diaz quien hoy tiene 14 años. En ese lugar trabaja desde hace muchos años el profesor Denis Krieger, quien considera a Paso del Sapo como la película de Adolfo Aristarain, “Un Lugar en el Mundo”.

 

 

La medalla de Julieta fue de plata, donde cayó en la final de Bádminton ante una jovencita de Buenos Aires. Paso del Sapo vs. Buenos Aires. Así fue la final de Bádminton.

 

Julieta Díaz, quien llegaba invicta a la final del torneo después de cinco triunfos consecutivos, no pudo ante la fuerte rival bonaerense, con la cual cayó por 2-0 (21-14 y 21-13) y de ese modo, la oriunda de Paso del Sapo quedó con la presea plateada.

 

 

En la previa de la ceremonia de cierre de estos Juegos, Denis Krieger mantuvo una charla con este medio donde demostró su alegría por la medalla que se llevan para Paso del Sapo.

 

“Cualquiera que haya participado en instancias nacionales donde están todas las provincias y donde están los campeones de cada provincia sabe lo difícil que es llegar a una final. Ya es difícil llegar a una semifinal, ya es difícil meterse”, destacó Denis.

 

“Y llegar a una final es muy meritorio si uno tiene en cuenta que venimos de un pueblito muy pequeño. De hecho, Julieta le ganó a una salteña en cuartos de final y le ganó a una cordobesa en semifinales, con lo que significa Córdoba para el deporte”.

 

“Yo creo que es más que meritorio lo que hizo Julieta. La verdad estamos felices muy felices.

 

 

Después de siete años la localidad de Paso del Sapo pudo llevar una medalla de los Nacionales Evita. “La verdad que ha sido muy lindo tener nuevamente un podio, una medalla, obviamente, para Chubut, porque vinimos a representar a Chubut. Pero saliendo de nuestro pueblito querido Paso del Sapo, creo que es más que meritorio”, sentenció, además.

 

Ahora hay otro desafío, porque ya esta jovencita tiene su medalla de plata en un Nacional. Pero lo importante es que siga en la competencia. Habrá que buscar otros objetivos.

 

“Viste que desde el lugar donde nosotros estamos es muy complicado competir en el bádminton. Nosotros vamos a Neuquén, a más de 600 kilómetros, así que es un esfuerzo grande. Y bueno, vamos a ver si Julieta está con pilas y con ganas para seguir”.

 

