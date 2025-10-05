La agenda de actividades de Esquel para este domingo 5 de octubre

05 de Octubre de 2025
La ciudad ofrece una combinación de propuestas deportivas y culturales para este domingo 5 de octubre:
Agenda Deportiva
-
Liga del Oeste: Se disputará un partido de Primera División en el Estadio Municipal a las 14:00 horas. El encuentro será entre los clubes San Martín y Juventud Unida.
-
Futsal AFE: En el SUM de la Escuela N° 112 a partir de las 15:00 horas.
Agenda Cultural y de Cine
-
Cine y Filosofía: El ciclo presentará la proyección de la película "El País de las Maravillas" a las 19:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. La entrada tendrá un costo de $4.000.
-
Danza: El evento "De la clase a la escena" se llevará a cabo a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal. La entrada es libre y gratuita.
