La agenda de actividades de Esquel para este domingo 5 de octubre

El Estadio Municipal será sede de la Liga del Oeste a las 14:00 horas, mientras que el Auditorio recibirá el espectáculo de danza "De la clase a la escena" con entrada libre y gratuita.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

La ciudad ofrece una combinación de propuestas deportivas y culturales para este domingo 5 de octubre:

 

Agenda Deportiva

  • Liga del Oeste: Se disputará un partido de Primera División en el Estadio Municipal a las 14:00 horas. El encuentro será entre los clubes San Martín y Juventud Unida.

     

  • Futsal AFE: En el SUM de la Escuela N° 112 a partir de las 15:00 horas.

     

Agenda Cultural y de Cine

  • Cine y Filosofía: El ciclo presentará la proyección de la película "El País de las Maravillas" a las 19:00 horas en el Centro Cultural Esquel Melipal. La entrada tendrá un costo de $4.000.

     

  • Danza: El evento "De la clase a la escena" se llevará a cabo a las 20:30 horas en el Auditorio Municipal. La entrada es libre y gratuita.

     

 

T.B

 

