Esquel y Trevelin: Realizan entrenamiento conjunto para mejorar la capacidad de respuesta

Personal del Grupo de Búsqueda y Rescate de Bomberos Voluntarios de Trevelin participó el dia jueves de una intensa jornada de capacitación práctica en el cuartel de Bomberos Voluntarios de Esquel. El objetivo del entrenamiento fue afianzar conocimientos y mejorar la capacidad de respuesta coordinada ante situaciones de emergencia en la comarca.

La actividad se centró en técnicas de rescate en altura y contó con la participación de diversas instituciones clave de la región.

La capacitación fue dirigida por el Sargento 1° Alecio Alberto e incluyó una serie de ejercicios prácticos esenciales para el rescate en entornos complejos:

Técnicas de rescate con cuerdas.

Práctica de nudos.

Ascenso y descenso por cuerda.

Rapel.

La jornada de entrenamiento conjunto convocó a miembros del Grupo de Búsqueda y Rescate del Parque Nacional Los Alerces, personal de Bomberos Voluntarios Esquel y trabajadores de la Cooperativa 16 de Octubre.

"Este tipo de entrenamiento conjunto nos permite afianzar conocimientos y mejorar nuestra capacidad de respuesta en situaciones de emergencia".



T.B