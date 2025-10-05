Esquel, Argentina
Domingo 05 de Octubre de 2025
05 de Octubre de 2025
Por Redacción Red43

El Instituto de Asistencia Social y Seguros aporta herramientas digitales en la meseta central chubutense

Ya se realizaron 37 jornadas de capacitación en toda la provincia, y son cada vez más los afiliados que puedan acceder de manera ágil y sencilla a los servicios digitales.
Con el objetivo de achicar la brecha digital y promover la autogestión de trámites entre jubilados, pensionados y afiliados de la obra social, el Instituto de Seguridad Social y Seguros del Chubut (ISSyS) llevó adelante dos nuevas ediciones de su Taller de Alfabetización Digital en la Meseta Central, sumando un total de 37 jornadas realizadas en distintos puntos de la provincia.

 

El miércoles 1 de octubre, el jefe comunal Pedro Huisca recibió en Gan Gan al equipo del ISSyS y sus colaboradores. Allí participaron afiliados locales junto a vecinos de Chacay Oeste, además de personal de salud que compartió inquietudes y aportes para enriquecer los talleres.

 

Al día siguiente, Telsen fue sede de otra jornada con gran convocatoria, organizada junto al jefe comunal Pablo Castro. En esta oportunidad asistieron afiliados de Telsen, Lagunita Salada, Yala Laubat, El Escorial y Blancuntre.

 

Por otra parte, la referente del Centro de Jubilados y Pensionados de Telsen, Olga Oñate, acompañó la capacitación y asumió el compromiso de actuar como agente multiplicador de las herramientas digitales entre adultos mayores de la zona, al igual que la representante de la Escuela N° 92 “Pichi Che Ruca” de Sepaucal,

 

Asimismo, a pedido del director del Hospital de Telsen, Gustavo Pasalia, se brindó un espacio de formación para el personal de salud, orientado al uso de la App ISSyS, la Receta Electrónica y demás herramientas digitales que ofrece el Instituto.

 

Con estas acciones, el ISSyS fortalece su política de modernización y cercanía, promoviendo la participación ciudadana y garantizando que cada vez más afiliados de toda la provincia puedan acceder de manera ágil y sencilla a los servicios digitales.

 

