Esquel, Argentina
Domingo 05 de Octubre de 2025
05 de Octubre de 2025
Automovilismo y recuerdo: Más de 160 vehículos participan de la "Vuelta Doble Camarones"

El evento, que se extenderá hasta el domingo 5 de octubre, busca reeditar la competencia histórica de la Ruta Provincial N°1 y consolidarse como un referente para el automovilismo y el turismo en Chubut.
La histórica Vuelta Doble Camarones – Caravana del Recuerdo dio inicio este sábado con una masiva convocatoria de 160 vehículos y más de 290 personas entre pilotos y acompañantes. La travesía recorre la Ruta Provincial N°1, conocida como “Ruta Azul”, con el objetivo de reeditar y consolidar el evento deportivo, turístico e histórico de más de 50 años.

 

La largada oficial se realizó a las 10:30 desde Rawson, tras una concentración y revisión técnica previa en Trelew.

 

El evento, que tiene su epicentro en Rawson, comenzó con los vehículos atravesando calles y avenidas principales de la capital provincial antes de tomar la ruta hacia Camarones.

 

El primer día incluye una parada técnica en Cabo Raso, donde los participantes pueden disfrutar de actividades turísticas, una muestra fotográfica y degustación de gastronomía local. La jornada culminará con la llegada a Camarones, donde se realizarán actividades culturales y recreativas hasta la noche.

 

Para garantizar la seguridad de la caravana y el público, se dispusieron cortes de tránsito en rutas y calles principales.

 

El evento continuará el hoy domingo 5 de octubre, cuando la caravana parta desde Camarones hacia Trelew. El cierre oficial se realizará en Rawson con la tradicional bajada de bandera y una recepción oficial acompañada de actividades culturales.

 

Los organizadores destacan que la Vuelta Doble Camarones combina deporte, turismo y cultura, promoviendo el desarrollo local a través de la gastronomía y la fotografía en las localidades que atraviesa.



T.B

 

