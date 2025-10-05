Esquel, Argentina
Domingo 05 de Octubre de 2025
05 de Octubre de 2025
Megaoperativo en Comodoro: Secuestran seis armas, droga y una cantidad inédita de más de 1.500 municiones

La Policía del Chubut realizó 19 allanamientos simultáneos vinculados a una causa por abuso de armas y amenazas. Se incautaron pistolas, revólveres, cocaína, marihuana y equipos de videovigilancia.
La Policía del Chubut llevó adelante una veintena de allanamientos en Comodoro Rivadavia, en el marco de una causa por abuso de armas y distintos hechos interrelacionados ocurridos días atrás, vinculados a disputas entre presuntos grupos antagónicos.

 

En total, se realizaron 19 procedimientos en distintos puntos de la ciudad, que finalizaron con el secuestro de armas de distinto calibre, una importante cantidad de municiones, cocaína, marihuana y equipos de comunicación.

 

Los allanamientos fueron solicitados por el Ministerio Público Fiscal, en el marco de una investigación por los delitos de abuso de armas, daño, y violación al Artículo 189 bis, que sanciona la tenencia y portación ilegal de armas de fuego, entre otros. Se llevaron a cabo de manera simultánea este sábado.

 

Armas, droga y equipos de comunicación

 

Durante el importante operativo, desplegado por la División Policial de Investigaciones (DPI) de Comodoro Rivadavia, los agentes identificaron a siete personas y requisaron un total de 19 domicilios. En los mismos se incautaron seis armas de fuego de distintos calibres, entre ellas dos pistolas Bersa Thunder calibre .380 HCP, cada una en un inmueble diferente, un revólver, dinero en efectivo, más de 1.500 municiones de diferentes calibres, 400 gramos de cocaína y marihuana fraccionada, presuntamente lista para su comercialización, entre otros elementos.

 

Asimismo, en uno de los domicilios requisados los agentes hallaron cuatro plantines de sustancia vegetal, que arrojaron resultado positivo al test de campo, determinándose que se trataba de plantas de cannabis sativa de 72, 47, 52 y 55 centímetros de altura, respectivamente. Las mismas fueron incautadas en el marco de la causa, informándose de las diligencias al Juzgado Federal con sede en Rawson por infracción a la Ley de Estupefacientes.

 

Por otra parte, durante los allanamientos la Policía secuestró equipos de comunicación, un chaleco de protección balística, cámaras de videovigilancia y una importante cantidad de teléfonos celulares, cuyo contenido será peritado en función de la investigación judicial que permanece en desarrollo.

 

