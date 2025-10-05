Esquel, Argentina
Domingo 05 de Octubre de 2025
05 de Octubre de 2025
Expo Industrial Comodoro: Chubut resaltó el macrodesarrollo y la diversificación de la matriz productiva

La ministra Mirantes subrayó que Comodoro Rivadavia no es solo petróleo, sino también "hidrógeno verde, puerto, pesca e industria", un crecimiento impulsado por el trabajo mancomunado entre el Estado, la Universidad y las empresas.
El Gobierno del Chubut, que conduce Ignacio “Nacho” Torres, participó, a través del Ministerio de Producción, de la 11° Expo Industrial, Comercial e Innovación Tecnológica realizada en Comodoro Rivadavia.

 

La exposición, organizada por el municipio local y Comodoro Conocimiento, contó con la participación de empresas e instituciones locales, provinciales y regionales, con el objetivo de acompañar la agenda productiva y el desarrollo de las ciudades, fortaleciendo el trabajo conjunto entre el sector público y privado para la generación de nuevas fuentes laborales, bajo el lema “Innovación y competitividad para territorios en transformación”.

 

“Crecimiento, desarrollo y evolución”

 

La ministra de Producción, Laura Mirantes, participó de un panel de debate junto a la intendente de Rada Tilly, Mariel Peralta, y posteriormente recorrió los stands, donde dialogó con empresarios, microemprendedores y PyMEs locales.

 

“Esto es crecimiento, desarrollo y evolución”, destacó la funcionaria, al tiempo que valoró “el trabajo articulado, sin egos ni diferencias ideológicas o partidarias, para construir un Chubut mejor”.

 

Mirantes recordó que “es el segundo año consecutivo que acompañamos la Expo Industrial, y se ha demostrado que el evento sigue evolucionando, sumando cada vez más actores comprometidos con la producción y la innovación”.

 

Desarrollo conjunto y futuro sostenible

 

La ministra subrayó además que “Comodoro Rivadavia no es solo petróleo: también es hidrógeno verde, puerto, pesca, industria y un macrodesarrollo que crece de manera mancomunada con las carteras del Estado, la Universidad, las cámaras empresariales y el sector privado”.

 

Finalmente, resaltó que “si algo distingue a Chubut es su enorme riqueza en recursos y talentos, lo que la convierte en una provincia única”. Y concluyó: “Ese es el trabajo que impulsa nuestro gobernador Ignacio Torres: un esfuerzo conjunto para construir un futuro mejor para todos los chubutenses”.

