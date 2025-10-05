ASOCIACIÓN CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y FUNCIONARIADO JUDICIAL DEL CHUBUT

CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA

La Comisión Directiva de la Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) convoca a los/as asociados/as a la Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 13 de octubre de 2025 a las 18:00 horas, mediante plataforma ZOOM.

El enlace de acceso y el código de la reunión serán enviados oportunamente por los canales habituales.

La plataforma informática "ZOOM" permite comunicarse simultáneamente hasta quinientas personas. Posibilita la reunión a distancia de todos/as los/as asociados/as; es de libre accesibilidad para todos los participantes; permite la transmisión en directo de audio y video; permite la participación con voz y voto de todos/as los/as integrantes y del órgano de fiscalización.

Orden del Día:

Lectura de la convocatoria. Renovación de autoridades. Ratificación de la designación de las autoridades electas el 30 de septiembre de 2025.

Sábado 4 de octubre de 2025, Trelew, Chubut