ASOCIACIÓN CIVIL DE LA MAGISTRATURA Y FUNCIONARIADO JUDICIAL DEL CHUBUT
CONVOCATORIA A ASAMBLEA ORDINARIA
La Comisión Directiva de la Asociación Civil de la Magistratura y Funcionariado Judicial del Chubut (AMFJCH) convoca a los/as asociados/as a la Asamblea Ordinaria, que se llevará a cabo el día lunes 13 de octubre de 2025 a las 18:00 horas, mediante plataforma ZOOM.
El enlace de acceso y el código de la reunión serán enviados oportunamente por los canales habituales.
La plataforma informática "ZOOM" permite comunicarse simultáneamente hasta quinientas personas. Posibilita la reunión a distancia de todos/as los/as asociados/as; es de libre accesibilidad para todos los participantes; permite la transmisión en directo de audio y video; permite la participación con voz y voto de todos/as los/as integrantes y del órgano de fiscalización.
Orden del Día:
-
Lectura de la convocatoria.
-
Renovación de autoridades. Ratificación de la designación de las autoridades electas el 30 de septiembre de 2025.
Sábado 4 de octubre de 2025, Trelew, Chubut