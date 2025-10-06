Yoel Hernández visitó la Escuela N° 3 de Trelew y cantó "Banderita de Mi Escuela" con los alumnos

El cantante Yoel Hernández visitó la Escuela N° 3 del barrio Los Teros, ubicada en la Chacra N° 86 de Trelew, donde compartió un emotivo encuentro con estudiantes y docentes. El artista interpretó junto a los alumnos las canciones "Mi Lugar" y "Banderita de Mi Escuela", brindando un momento especial en la institución UEM de Jornada Completa.

Compromiso solidario y Festival “Mi Lugar”

La visita se enmarca en las acciones solidarias que Yoel Hernández está promoviendo en Trelew, incluyendo un recorrido por distintos merenderos de la ciudad.

La comunidad educativa de la Escuela N° 3 se sumó al compromiso del artista, según informaron en sus redes: "Como comunidad educativa nos comprometimos a colaborar con alimentos no perecederos para acompañar en esta acción que lleva adelante Yoel".

El artista continuará con estas iniciativas comunitarias en el marco del Festival “Mi Lugar”, que se realizará el próximo 19 de octubre en Trelew.

