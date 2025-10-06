La Municipalidad de Esquel llama a Licitación Pública para la obra del Relleno Sanitario en la Planta de Residuos

Mediante Resolución Municipal firmada por el Intendente Matías Taccetta, el municipio realizó el llamado a Licitación Pública N° 07/2025, con el objeto de llevar adelante la obra denominada "Módulo 2 Relleno Sanitario, Etapa 1, Planta de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos", conforme al pliego de bases y condiciones generales, particulares y especificaciones técnicas.

La apertura de ofertas se realizará el próximo 18 de noviembre de 2025 a las 10:00 horas, en el Despacho de Intendencia. Luego de ese horario, no se recepcionarán nuevas ofertas.

Esta importante obra forma parte del plan de mejora integral del sistema de gestión de residuos sólidos urbanos, y resulta fundamental para optimizar el funcionamiento de la planta, dar respuesta a la creciente demanda y fortalecer las políticas públicas ambientales que viene impulsando la gestión municipal.