Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Debate de candidatos a diputados nacionales en vivo

El Colegio Salesiano organizó un evento educativo y ciudadano este martes 7 de octubre de 10 a 12, con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas y transmisión en vivo por Red43.
El Colegio Salesiano de Esquel es escenario este martes del primer debate de candidatos a diputados nacionales y consejeros populares en la provincia del Chubut.

 

La actividad, organizada desde el área de Extensión de Proyectos de la Biblioteca, se desarrolla de 10 a 12 horas en la sede de la institución.

 

El evento cuenta con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas confirmadas y puede seguirse en vivo a través la página de Red43, permitiendo que estudiantes y vecinos de toda la provincia accedan a la transmisión.

 

 

R.G.

 

