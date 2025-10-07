Debate de candidatos a diputados nacionales en vivo

El Colegio Salesiano de Esquel es escenario este martes del primer debate de candidatos a diputados nacionales y consejeros populares en la provincia del Chubut.

La actividad, organizada desde el área de Extensión de Proyectos de la Biblioteca, se desarrolla de 10 a 12 horas en la sede de la institución.

El evento cuenta con la participación de la mayoría de las fuerzas políticas confirmadas y puede seguirse en vivo a través la página de Red43, permitiendo que estudiantes y vecinos de toda la provincia accedan a la transmisión.

R.G.