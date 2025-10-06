Arranca hoy la Expo Deportes en Esquel

Con una semana repleta de capacitaciones, clínicas, encuentros deportivos y la presencia de figuras destacadas del ámbito nacional, dará inicio hoy y se extenderá hasta el domingo la Expo Deportes en Esquel.

La iniciativa, impulsada por la gestión municipal junto a Chubut Deportes, busca no sólo fomentar la actividad física sino también posicionar a la ciudad como un destino deportivo y turístico de relevancia.

“Hoy a partir de las 18:30 recibimos al entrenador nacional Peto Ruiz y al campeón del mundo Omar Narváez, quienes brindarán un masterclass gratuito de boxeo en el Gimnasio Municipal. Peto trabajará la parte física y técnica, y Narváez estará a las 21 horas con una clase especial para todos los amantes del boxeo”, lo señalaron esta mañana en conferencia de prensa.

Paralelamente, desde las 18:00 en la Residencia Deportiva, David Grilli, especialista en fútbol formativo, ofrecerá una capacitación teórico-práctica sobre planificación de entrenamientos y el trabajo con clubes barriales. La actividad se extenderá hasta las 23:00.

La agenda continúa el martes con la presencia del gabinete técnico de la Secretaría de Deportes de Nación. Juan Cruz Bogni, psicólogo deportivo, dictará un taller sobre psicología infantil en el deporte, y Cecilia Godoy, licenciada en nutrición, abordará temas vinculados a la alimentación saludable para niños que practican actividad física.

El miércoles, el vóleibol será protagonista con la llegada de dos equipos de primer nivel: Waiwen de Comodoro Rivadavia y Boca Juniors de Buenos Aires. A las 9:00 se realizará un entrenamiento abierto en el Gimnasio Municipal, y por la tarde habrá charlas técnicas y físicas en el auditorio a cargo de entrenadores, preparadores físicos y capitanes de ambos equipos. Los días miércoles y jueves se jugarán partidos amistosos: el primero en el Gimnasio Municipal y el segundo en el Club Independiente. Las entradas ya están a la venta en el auditorio municipal, con un valor de $5.000 para mayores y $3.000 para menores y jubilados.

Por su parte, el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres, destacó que este evento también forma parte de una estrategia mayor para proyectar a Esquel como sede de eventos deportivos a nivel nacional e internacional. “Estamos en conversaciones con Matías Taccetta, nuestro intendente, para traer actividades como la XK Race, una carrera de aventura de 500 kilómetros. Este 8 de octubre recibimos a los organizadores, para recorrer los posibles escenarios naturales y comenzar a planificar la edición de noviembre del próximo año”, adelantó.

Además, Torres mencionó otros proyectos en marcha donde se destaca un plan de senderos para ciclismo, “evaluamos la posibilidad de postular a Esquel como sede de una fecha del Mundial Máster +35 de Ciclismo”.