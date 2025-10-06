12°
12°
Esquel, Argentina
VER NOTAS DE VIDEO
DE QUÉ SE HABLA:
Lunes 06 de Octubre de 2025
Logo Red43
RED43 sociedad
06 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112

El intendente Matías Taccetta visitó la institución que cumplirá 100 años para dialogar con el equipo directivo. El Municipio se comprometió a colaborar con la pintura exterior, la colocación de luces LED en el SUM, entre otras obras.
Por Redacción Red43

Escuchar esta nota

El intendente Matías Taccetta visitó la Escuela N° 112 para reunirse con su equipo directivo y comenzar a planificar las actividades y mejoras en el marco del centenario de la institución, que celebrará sus 100 años de historia el próximo año.

 

 

Taccetta estuvo acompañado por funcionarios clave de su gabinete, incluyendo al secretario de Gobierno, Diego Austin; el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; y la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama. Durante el encuentro se dialogó sobre los preparativos del aniversario y las necesidades edilicias del establecimiento.

 

 

 

Compromiso municipal con el centenario

 

El intendente Taccetta reafirmó el "fuerte compromiso" del Municipio con todas las escuelas de la ciudad, destacando la "enorme trayectoria y un rol fundamental en la comunidad" de la Escuela N° 112.

 

 

"Vamos a acompañarlos con el embellecimiento y la modernización del edificio, para que puedan celebrar su centenario como se merecen”, aseguró el mandatario municipal.

 

 

En concreto, la Municipalidad se comprometió a colaborar con varias mejoras en el edificio y el predio escolar:

 

 

  • Pintura exterior del establecimiento.

     

  • Colocación de nuevas luces LED en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

     

  • Intervención del equipo de Espacios Verdes para embellecer el entorno, incluyendo la plantación de flores y el mantenimiento del parque escolar.

     

 

El trabajo conjunto entre el Municipio y la Escuela 112 busca asegurar que la celebración del centenario sea un hito para toda la comunidad educativa y local.

 

 

F.P

 

¿QUÉ TE PARECIÓ LA NOTA?
Ocurrió un error
1
 Accidente camino a La Hoya: los detalles
2
 Esquel: Accidente en el camino a La Hoya
3
 Conductor alcoholizado provocó una tragedia en Lago Puelo: Murió una joven madre
4
 Accidente mortal en Lago Puelo: Qué se sabe hasta ahora sobre la colisión en la Ruta 16
5
 ANMAT prohibió un equipo de depilación láser ilegal hallado en un centro estético de Chubut
1
 "Más zapatillas, menos pastillas": El grupo de 120 adultos mayores de Esquel que es ejemplo de vitalidad y solidaridad
2
 Cristina recibió a Kicillof y llamaron a “sumar fuerzas” rumbo a octubre
3
 Robo con rotura de luneta en el estacionamiento de la Cascada Esquel
4
 Continúa el paro de Trabajadores de la Salud en Chubut: "Esperamos sepan entender"
5
 Inversión deportiva: Municipio confirma avances en playones, natatorio y el gimnasio del barrio Chanico Navarro
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -
Sociedad
sociedad |
Por Red43 -
sociedad |
Por Red43 -