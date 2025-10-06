El Municipio de Esquel se compromete con el embellecimiento edilicio de la Escuela N° 112

El intendente Matías Taccetta visitó la Escuela N° 112 para reunirse con su equipo directivo y comenzar a planificar las actividades y mejoras en el marco del centenario de la institución, que celebrará sus 100 años de historia el próximo año.

Taccetta estuvo acompañado por funcionarios clave de su gabinete, incluyendo al secretario de Gobierno, Diego Austin; el secretario de Turismo, Deporte y Cultura, Walter Torres; y la subsecretaria de Gobierno, Marcelina Angiorama. Durante el encuentro se dialogó sobre los preparativos del aniversario y las necesidades edilicias del establecimiento.

Compromiso municipal con el centenario

El intendente Taccetta reafirmó el "fuerte compromiso" del Municipio con todas las escuelas de la ciudad, destacando la "enorme trayectoria y un rol fundamental en la comunidad" de la Escuela N° 112.

"Vamos a acompañarlos con el embellecimiento y la modernización del edificio, para que puedan celebrar su centenario como se merecen”, aseguró el mandatario municipal.

En concreto, la Municipalidad se comprometió a colaborar con varias mejoras en el edificio y el predio escolar:

Pintura exterior del establecimiento.

Colocación de nuevas luces LED en el Salón de Usos Múltiples (SUM).

Intervención del equipo de Espacios Verdes para embellecer el entorno, incluyendo la plantación de flores y el mantenimiento del parque escolar.

El trabajo conjunto entre el Municipio y la Escuela 112 busca asegurar que la celebración del centenario sea un hito para toda la comunidad educativa y local.

F.P