Martes 07 de Octubre de 2025
07 de Octubre de 2025
sociedad |
Por Redacción Red43

Arte y Memoria en Rawson: Tres exposiciones con entrada libre y gratuita para visitar durante octubre

Las muestras incluyen una exhibición fotográfica por el 139° aniversario de Trelew y el trabajo de artesanos y artistas que utilizan el mosaico para reflejar los paisajes patagónicos.
La Subsecretaría de Cultura inauguró tres nuevas muestras en el Centro Cultural Provincial (CCP) de Rawson, que permanecerán abiertas al público durante todo el mes de octubre. Las exposiciones ofrecen un recorrido por la artesanía, la memoria histórica y el arte patagónico.

 

 

Las propuestas, con entrada libre y gratuita, pueden visitarse de lunes a viernes, en el horario de 8 a 20 horas.

 

 

Un viaje por la alfarería ancestral y la historia de Trelew

 

Las exposiciones se dividen por salas dentro del CCP:

 

 

1. “Memorias de Barro. Arte en robles” (Salón de Industrias Culturales)

 

Curada por Ruth Mariel Carvalho, esta es una muestra colectiva de artesanías que se inspira en la cosmovisión ancestral de Chouyun Wizufe. La exposición reúne piezas de alfarería de artistas de la provincia, como Mabel Almendra Cayecul, Daniela Almendra Cayecul, Eve Fernández, Randall Alejo Pugh Carvalho, Alun Nathaniel Pugh Carvalho y Nora Narváez. La inauguración estuvo acompañada por una charla de intercambio de experiencias entre los artesanos.

 

 

2. “Memorias de Trelew” (Galería Fotográfica)

 

Enmarcada en el 139º aniversario de la ciudad de Trelew (que se celebra el 30 de octubre), esta muestra fotográfica es un viaje por la historia local. Con fotografías de Edi Jones pertenecientes al Archivo del Museo Municipal, la exposición recorre momentos significativos: desde las primeras familias pobladoras hasta la actualidad, destacando sus construcciones emblemáticas y su patrimonio cultural.

 

 

3. “Entre Paisajes y Sueños” (Salón de Artes Visuales)

 

Esta exhibición presenta las obras de Patricia Mónica Di Benedetto (arquitecta residente en Trelew), quien utiliza el mosaico como lenguaje artístico desde 2016. Inspirada en la naturaleza patagónica, la muestra explora la confluencia entre lo real y lo imaginario, con obras de pared, esculturas e instalaciones que combinan materiales como piedras naturales, vidrio, cerámica y cemento.

 

 

Las tres muestras permanecerán disponibles en el CCP. Para solicitar visitas guiadas, los interesados pueden escribir a la casilla de correo electrónico ccpchubut@gmail.com.

 

 

F.P

 

