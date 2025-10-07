El campo de tulipanes inicia su floración

El intendente de Trevelin y Sus Parajes, Héctor Ingram, junto a la secretaria de Turismo, Cintia Figueroa, la presidenta del Concejo Deliberante, Claudia Garitano, y el concejal David Arakawa, recorrieron hoy el campo de tulipanes de Trevelin. También fueron parte del recorrido, el secretario Legislativo, Fabio Durando y el director de Gobierno Municipal, Marcelo Sosa.



Juan Carlos Ledesma, propietario del emprendimiento agroturístico, recibió a los funcionarios, oportunidad en que destacó que ya se comenzó a registrar la floración en una parte del predio, aunque todavía resta que el campo llegue a una plenitud. Asimismo, presentó una nueva adquisición que se suma al Campo de Tulipanes: un domo desarmable que servirá como espacio de descanso, para disfrutar de alguna comida o bien como refugio en caso de una jornada con mal clima. También explicó como funcionarán unos canteros mas pequeños, también con tulipanes, que estarán en el trayecto que va desde el ingreso al predio hasta el sector sembrado.



Ingram remarcó la importancia que tiene para todo el sector turístico y comercial, “no sólo de Trevelin sino de la región”, que permitirá a los empresarios y emprendedores turísticos, “recuperar un poco luego de las últimas temporadas de verano y de invierno que fueron muy magras en cuento a visitantes y por lo tanto en cuando al movimiento económico”.



Por su parte, Cintia Figueroa destacó la relevancia de Tulipanes, “que claramente con el trabajo de Juan Carlos y su familia y políticas de agroturismo que acompañaron y acompañan desde la gestión municipal, posicionaron a Trevelin a nivel nacional e internacional. Ya desde hace algunos días observamos el ingreso de turistas a Trevelin atraídos por este producto que nos distingue”.



En las próximas horas se confirmaría la fecha del acto de inauguración oficial, adelantando Ledesma que sería el martes 14 de octubre.

R.G.